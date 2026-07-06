Feminicidio sacude a Saltillo: encuentran a mujer estrangulada; detienen a su ex pareja

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Saltillo
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    Feminicidio sacude a Saltillo: encuentran a mujer estrangulada; detienen a su ex pareja
    La vivienda de la colonia Santa Bárbara fue resguardada por autoridades tras el hallazgo del cuerpo de una mujer de 41 años. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Una mujer de 41 años fue localizada sin vida dentro de su vivienda en la colonia Santa Bárbara; la principal línea de investigación apunta a un feminicidio presuntamente cometido por su ex pareja, quien fue detenido horas después

Una mujer de 41 años fue encontrada sin vida la tarde de este lunes al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Santa Bárbara, al oriente de Saltillo, en un caso que es investigado por la Fiscalía General del Estado de Coahuila como un probable feminicidio.

Horas después del hallazgo, autoridades lograron la detención de la ex pareja sentimental de la víctima, Fernando “N”, señalado como el principal sospechoso.

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$!Elementos de distintas corporaciones realizaron las primeras diligencias para esclarecer el presunto feminicidio.
Elementos de distintas corporaciones realizaron las primeras diligencias para esclarecer el presunto feminicidio. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Los hechos ocurrieron en una vivienda marcada con el número 286 de la calle Santa Cecilia, entre Santa Bárbara y San Antonio. La víctima fue identificada como Diana Marina “N”, de 41 años, quien anteriormente había sostenido una relación sentimental con Fernando, de 54 años.

CUERPO DE LA MUJER ES ENCONTRADO POR SU HIJO

El cuerpo fue descubierto por uno de los hijos de la mujer, luego de que intentó comunicarse con ella sin obtener respuesta. Ante la preocupación, solicitó apoyo de otros familiares y, al ingresar al inmueble, encontraron a Diana Marina inconsciente, por lo que de inmediato solicitaron auxilio a través del Sistema de Emergencias 911.

$!Peritos de la Fiscalía procesaron la escena en busca de evidencias que fortalezcan la investigación.
Peritos de la Fiscalía procesaron la escena en busca de evidencias que fortalezcan la investigación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar; sin embargo, únicamente confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales. De acuerdo con los primeros indicios, la víctima habría fallecido por estrangulamiento. A un costado del cuerpo fue localizada una cadena que presuntamente habría sido utilizada para cometer la agresión. A simple vista no se apreciaban otras lesiones de consideración.

El hallazgo provocó una intensa movilización de corporaciones de seguridad. Elementos del Agrupamiento Violeta, personal de la Policía Cibernética y agentes de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana iniciaron las primeras investigaciones, además de recabar videos de cámaras de vigilancia instaladas en viviendas cercanas para reconstruir la ruta de escape del probable responsable.

Las investigaciones permitieron establecer que el sospechoso presuntamente abandonó la zona a bordo de una motoneta, por lo que se desplegó un operativo de búsqueda en distintos sectores de la ciudad.

$!El operativo de búsqueda permitió ubicar y detener al principal sospechoso horas después de los hechos.
El operativo de búsqueda permitió ubicar y detener al principal sospechoso horas después de los hechos. JUAN FRANCISCO VALDÉS

DETIENEN A RESPONSABLE

Minutos más tarde, las autoridades lograron ubicar y detener al presunto responsable al sur de Saltillo, en las inmediaciones de la Central de Autobuses. El hombre quedó a disposición del Ministerio Público, que definirá su situación jurídica por el delito de feminicidio.

$!Vecinos señalaron que la pareja mantenía conflictos constantes desde su llegada a la colonia.
Vecinos señalaron que la pareja mantenía conflictos constantes desde su llegada a la colonia. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Vecinos de la colonia señalaron que la pareja tenía aproximadamente tres meses de haberse establecido en ese sector. También aseguraron que la relación estaba marcada por constantes conflictos, presuntas amenazas de muerte y actos de intimidación atribuidos al ahora detenido, quien supuestamente afirmaba pertenecer a un grupo delictivo y portar armas.

Hasta el momento (las 20:00 horas), la Fiscalía General del Estado no había emitido un comunicado oficial sobre el caso ni informado si existían denuncias previas por violencia familiar o amenazas en contra del presunto agresor. La carpeta de investigación continúa en integración para esclarecer plenamente los hechos.

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