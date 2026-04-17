Feria de Saltillo se mudará al Biblioparque Norte; anuncian Food Fest 2026
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Evento de verano incluirá juegos mecánicos, actividades culturales y transmisiones durante junio y julio
La feria de verano de Saltillo cambiará de sede este año y se realizará en el Biblioparque Norte, debido a las obras de infraestructura en el recinto tradicional, informó el alcalde Javier Díaz González.
El edil explicó que el evento operará bajo el formato “Food Fest”, con una oferta enfocada en entretenimiento familiar.
“Se llevará a cabo en el Biblioparque Norte entre junio y julio”, señaló.
Detalló que el espacio contará con actividades en diferentes rubros además de juegos mecánicos y transmisiones de eventos.
“Vamos a llevar temas artísticos, culturales, deportivos, transmisión de juegos y juegos mecánicos”, indicó.
Añadió que el evento se coordinará con el Festival Internacional de las Artes para ampliar la programación.
En cuanto al recinto tradicional de la feria, el alcalde informó que será intervenido para la construcción de la Expo Coahuila, cuya primera etapa deberá estar lista en octubre.
El objetivo es que este espacio reciba la edición 2026 del Rodeo Saltillo.
Con este cambio, el municipio busca mantener la oferta recreativa mientras se desarrollan nuevos espacios para eventos y exposiciones.