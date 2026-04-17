Feria de Saltillo se mudará al Biblioparque Norte; anuncian Food Fest 2026

La feria de verano de Saltillo cambiará de sede este año y se realizará en el Biblioparque Norte, debido a las obras de infraestructura en el recinto tradicional, informó el alcalde Javier Díaz González.

El edil explicó que el evento operará bajo el formato “Food Fest”, con una oferta enfocada en entretenimiento familiar.

“Se llevará a cabo en el Biblioparque Norte entre junio y julio”, señaló.