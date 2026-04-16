POLITICÓN: Evita Marcelo Ebrard asumir responsabilidad con explicaciones ‘buena ondita’

I. USO DE RECURSOS El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que su hijo vivió durante seis meses en la Embajada de México en Reino Unido. Más allá del reconocimiento, el hecho es claro: las instalaciones diplomáticas son bienes públicos, y su utilización para propósitos personales constituye, por definición, un uso indebido de recursos del Estado. No se trata de interpretaciones ni de matices. La intervención de un funcionario para facilitar ese acceso coloca el tema en un terreno que no puede minimizarse con argumentos personales o familiares. Y en el servicio público, ese tipo de decisiones no son privadas... tienen implicaciones institucionales. II. RESPONSABILIDAD PÚBLICA En estos casos, no basta una explicación “buena ondita”. La función pública implica estándares más altos, pues la forma también es fondo. La narrativa de que “no hubo abuso” choca con una realidad evidente: se utilizó un espacio público para un fin privado. Y eso es, justamente, la definición de abuso. La expectativa es clara: asumir responsabilidad. Porque cuando se cruza esa línea, lo mínimo no es explicar... es responder.

III. APUESTA TECNOLÓGICA El acuerdo firmado por el gobernador Manolo Jiménez con la Universidad Estatal de Arizona abre una ruta clara hacia la innovación y el desarrollo tecnológico. La formación de talento en semiconductores es relevante: se trata de una industria clave en la economía global y en la relocalización industrial que vive América del Norte. Apostar por capacitación especializada y vinculación con centros de conocimiento podría posicionar a Coahuila en un terreno distinto, más competitivo y con mayor valor agregado. Además, envía una señal clara hacia el mercado: hay intención de jugar en ligas de mayor sofisticación tecnológica. IV. FORMACIÓN Y RETO El fondo es: sin capital humano preparado, no hay futuro para la industria. La apuesta por la capacitación tecnológica y la investigación aplicada marca una diferencia frente a modelos tradicionales de desarrollo. El reto será traducir estos acuerdos en resultados concretos para estudiantes, empresas y la economía local. Por cierto, en medio de este escenario, surge una pregunta: ¿La Universidad Autónoma de Coahuila, qué papel está jugando en esta ruta?

V. DISTRITO EN DUDA En el Distrito 8 de Torreón, la contienda no sólo será entre partidos, sino también de percepciones. La priista Ximena Villarreal enfrentará al diputado local panista Gerardo Aguado, cuya cercanía con el gobierno estatal y con la dirigencia del PRI –encabezada por Carlos Robles– ha sido pública. Fue, además, uno de los principales defensores de la alianza entre ambos partidos. Hoy, sin coalición, compite de frente. Pero en el ambiente político resurgen versiones que no son nuevas: que hay quienes, incluso dentro del propio tricolor, no verían mal una victoria del panista. VI. RUIDO INTERNO Desde el PRI lo niegan y lo califican como vacilada. Sin embargo, en los pasillos se insiste en que ciertas decisiones –y también omisiones– parecen favorecer un escenario distinto. El antecedente alimenta la sospecha: el caso de Lauro Villarreal –padre de la candidata–, quien teniendo camino abierto al Congreso, terminó –tras una “amable invitación”– incorporándose a la estructura estatal, lo que en los hechos significó su salida de la integración legislativa. Por ahora son versiones que persisten... ¿algo están reflejando?

VII. ORDEN EN EL CENTRO El Cabildo de Saltillo aprobó la creación del Comité Ciudadano del Centro Histórico, una propuesta del alcalde Javier Díaz que busca ordenar, conservar y fortalecer esta zona clave de la ciudad capital. La integración incluye perfiles del sector empresarial, académico, cultural y social, además de autoridades municipales. Más allá del anuncio, la decisión responde a una exigencia que desde la sociedad civil se venía planteando desde hace tiempo. Ahora el reto será que este órgano no se quede en lo consultivo y logre incidir en las decisiones que se requieren para tener un impacto real en el desarrollo local que, en este caso, implica sobre todo preservación.

VIII. COORDINACIÓN Y AGENDA Más allá del comité, la sesión de Cabildo dejó ver una agenda más amplia. Se aprobaron dictámenes en materia urbana y se abrió la puerta a un posible hermanamiento con La Paz, Baja California Sur. Son movimientos que apuntan a fortalecer la gestión local y proyectar a Saltillo en otros frentes. La clave estará en la ejecución. Porque en este tipo de decisiones, lo importante no es sólo integrar órganos o firmar acuerdos... sino que realmente funcionen.

IX. AMIGOS INCÓMODOS Dicen que los amigos no se niegan, y eso se le debe reconocer al funcionario estatal José Luis Moreno, quien actualmente dirige el Instituto de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado. Y es que en días recientes publicó en sus redes sociales una fotografía con el profesor Carlos Moreira, quien no es precisamente un aliado estratégico del actual gobierno. Conociendo cómo opera el priismo, la publicación no deja de ser arriesgada. Sin embargo, Moreno decidió no sólo compartirla, sino presumirla como una buena plática con su “amigo y líder”. En política, hay gestos que hablan por sí solos... habrá que ver cómo se leen.