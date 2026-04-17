Saltillo y Austin acuerdan capacitación conjunta en seguridad y bomberos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, sostuvo un encuentro con su homólogo de Austin, Kirk Watson, en el que acordaron impulsar esquemas de capacitación conjunta en áreas como seguridad pública y cuerpos de emergencia. Durante la reunión en la Presidencia Municipal, el edil planteó la relevancia de fortalecer la preparación del personal operativo en la Comisaría de Seguridad y en Bomberos.

“Es muy importante mantener una capacitación constante en el área de seguridad y también en bomberos”, señaló. La propuesta contempla un intercambio técnico, en el que personal de Saltillo pueda capacitarse en Austin, mientras que especialistas de la ciudad texana visiten la capital coahuilense para compartir prácticas operativas. En el encuentro también se abordó la formación de mano de obra técnica. De acuerdo con Díaz González, autoridades de Austin manifestaron interés en este tema ante la falta de perfiles especializados en su ciudad. Se mencionó la necesidad de soldadores en áreas tecnológicas. “Esto abre la oportunidad de que jóvenes de escuelas técnicas tengan la posibilidad de emigrar”, indicó.

El alcalde agregó que uno de los factores que motivaron la visita fue la percepción de seguridad en la región y el estado. “Algo que lo decidió a venir fue la tranquilidad y la seguridad que tiene Saltillo y Coahuila”, afirmó. Ambos mandatarios coincidieron en la intención de fortalecer el hermanamiento entre ambas ciudades, vigente desde 1957. Además, el alcalde de Austin expresó su interés en asistir al Rodeo Saltillo, programado para el mes de octubre.

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