Trump quiere detener el tráfico de drogas originado en Sudamérica. ¿Eso es posible?

Sin embargo, la laboriosa tarea de interceptar la cocaína antes de que salga de Sudamérica hacia el resto del mundo suele ser una inútil persecución como el gato y el ratón.

Están patrullados por soldados armados y vigilados por miles de cámaras. Los drones buscan a buzos que esconden cocaína en los barcos. Perros rastreadores, agentes especiales y escáneres con inteligencia artificial registran contenedores llenos de café y carne de res en busca de indicios de drogas.

“Descubrimos una ruta y ellos cambian a otra”, dijo Rômulo Pereira Brandão Neto, agente de aduanas del puerto de Santos en Brasil, el más activo de América Latina. “Mejoramos nuestro proceso y ellos mejoran el suyo”.

Los países sudamericanos nunca han contado con un arsenal de herramientas tan potente, desde tecnología avanzada hasta poderío militar. Pero las autoridades afirman que libran una batalla cuesta arriba contra grupos criminales con grandes recursos económicos, de alcance global y que obtienen enormes ganancias gracias a la demanda récord de cocaína.

Con el compromiso de acabar con el tráfico de drogas, el gobierno de Donald Trump ha atacado decenas de embarcaciones frente a las costas de Sudamérica desde el año pasado, con el argumento de que transportaban drogas hacia Estados Unidos. Los ataques han causado la muerte de al menos 177 personas.

Pero los expertos afirman que gran parte de la cocaína que acaba en las ciudades estadounidenses se introduce de contrabando principalmente a bordo de buques de carga, primero hacia Centroamérica o México a través del océano Pacífico, y luego se trafica a través de la frontera sur de Estados Unidos.

Al forjar alianzas con los cárteles mexicanos, las bandas de narcotraficantes sudamericanas están utilizando nuevas rutas y métodos para enviar grandes cantidades de cocaína a Estados Unidos, según afirman expertos y funcionarios, al tiempo que también transportan enormes cantidades a Europa, Asia y Australia.

Las numerosas y novedosas formas en que los traficantes evitan ser detectados ponen de manifiesto los retos a los que se enfrentan las naciones sudamericanas que intentan apaciguar a un presidente de Estados Unidos que ha convertido el tráfico de drogas en el eje central de su política hacia América Latina.

La facilidad con la que los grupos criminales eluden las estrategias de las fuerzas del orden también plantea dudas sobre la eficacia de los ataques estadounidenses contra embarcaciones a la hora de lograr un impacto significativo en el tráfico de drogas.

“Es una estrategia de ‘golpear al topo’”, afirmó Jana Nelson, una exfuncionaria de alto rango de Defensa de Estados Unidos que prestó servicio en los gobiernos de Joe Biden y Barack Obama. “Las personas a las que se apunta están en la base de la pirámide”, añadió, al referirse a los ataques a las embarcaciones. “Así que eso en realidad no disuade a nadie”.

Por dar un ejemplo, después de que el gobierno de Trump iniciara su campaña marítima, los traficantes comenzaron a transportar más cocaína a través de rutas en la selva tropical de Guyana y Surinam antes de enviarla hacia el norte desde puertos menos vigilados en esos países, afirmó un funcionario de inteligencia sudamericano que habló de forma anónima para discutir información sensible.

“Los grupos criminales han realizado grandes inversiones en la producción de cocaína”, afirmó Vanda Felbab-Brown, experta en crimen organizado de la Brookings Institution. “Y no van a tirar eso por la borda sin más”.

UN AUGE DE LA COCAÍNA

La mayor parte de la cocaína del mundo se produce en Colombia, Bolivia y Perú, antes de ser transportada en camión, barco y avioneta a través de Sudamérica hasta puertos importantes como Guayaquil, en Ecuador, y Santos, en Brasil.

Allí, se suele ocultar las drogas entre carga legítima, como jugo de naranja o soya, o se fijan de forma clandestina a los cascos de los buques de carga.

La gran mayoría de la cocaína sale de Sudamérica de contrabando de esta manera, exportada junto con miles de contenedores que pasan por los puertos comerciales cada día, según las fuerzas del orden y los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

“Este es, con diferencia, el método más conveniente para ellos”, dijo Felbab-Brown, estimando que las autoridades solo pueden inspeccionar entre el 2 y el 3 por ciento de los contenedores cada día. “El riesgo de detección es realmente bajo”.

(Los grupos de narcotraficantes también utilizan embarcaciones sumergibles para transportar drogas).

Las incautaciones de cocaína en los principales puertos mundiales se han más que triplicado en la última década, según datos de la ONU, un aumento que los expertos atribuyen a una actuación policial más eficaz. Al mismo tiempo, se está produciendo más cocaína que nunca, con una producción mundial que alcanzó un récord de 3708 toneladas en 2023, el año más reciente para el que hay datos de la ONU disponibles.

“La impresión que se tiene es que estamos incautando más”, dijo Silvio Loubeh, un fiscal brasileño que dirige el grupo de trabajo antinarcóticos en el estado de São Paulo, donde se encuentra Santos. “Pero también es porque están enviando más drogas”.

El consumo de cocaína también ha aumentado de forma considerable en todo el mundo, al alcanzar los 25 millones de consumidores en 2023, lo que supone un incremento de casi el 50 por ciento con respecto a la década anterior, según datos de la ONU. Estados Unidos es el mayor consumidor mundial de cocaína, seguido de cerca por Europa.

En la región de Putumayo, en Colombia, donde la cocaína impulsa la economía, este auge de la droga es innegable. Los trabajadores, con las manos envueltas en cinta de embalaje para protegerse de las ramas afiladas, despojan rápidamente a la planta de coca de sus hojas. En miles de laboratorios rudimentarios dispersos por la selva, otros trabajadores muelen las hojas de coca, mezclan el polvo con productos químicos y lo destilan en ladrillos de pasta de cocaína que parecen pastillas de jabón.

Con unas tasas de pobreza persistentemente altas y pocas formas legales de ganarse la vida, muchas personas de aquí afirman que no tienen otra opción que el tráfico de cocaína. Carlos Fernández, representante local de Amazon Watch, una organización sin ánimo de lucro, dijo que esa actividad mueve la economía de la región y que eso explica que a los habitantes locales les importe el precio que alcanza la cocaína.

Los expertos afirman que la fabricación de un kilogramo de cocaína suele costar unos 2000 dólares, pero que puede venderse por más de veinte veces esa cantidad en Europa o Estados Unidos.

“Puedes perder una tonelada de mercancía, pero si solo una llega a su destino, cubre todas las pérdidas”, dijo Loubeh, el fiscal brasileño. “Y aún sobrará dinero”.

NUEVAS RUTAS, TÁCTICAS NOVEDOSAS

En medio de esta avalancha de cocaína, Trump ha advertido a los países que detengan el flujo de drogas o se arriesguen a una intervención militar de Estados Unidos.

En Colombia, donde se producen dos tercios de la cocaína del mundo, las autoridades han destruido cientos de laboratorios improvisados como los de Putumayo en los últimos meses y han unido fuerzas con Estados Unidos para compartir inteligencia y llevar a cabo operaciones militares.

Ecuador también lanzó recientemente una campaña militar conjunta con Estados Unidos, dirigida contra los cárteles de la droga que el gobierno de Trump ha designado como organizaciones terroristas. En un caso, sin embargo, The New York Times descubrió que las fuerzas ecuatorianas atacaron lo que parecía ser una granja lechera en funcionamiento.

Estados Unidos también ha puesto su mirada en Brasil: está considerando designar como organizaciones terroristas a los grupos de narcotraficantes más poderosos del país, el Primer Comando Capital y el Comando Rojo, según funcionarios estadounidenses y brasileños.

Estas bandas brasileñas envían muy poca cocaína a Estados Unidos, pero el país es una importante ruta de tránsito para la cocaína que se dirige a Europa. Aun así, deseoso de demostrar a Trump que está haciendo su parte, Brasil ha llevado a cabo operaciones de gran envergadura contra grupos de narcotraficantes y ha intensificado la vigilancia en los principales puertos marítimos a lo largo de sus 8000 kilómetros de costa.

Un día laborable reciente en el puerto de Santos, estos esfuerzos ampliados quedaron plenamente de manifiesto. Dos agentes federales conducían a dos perros rastreadores que ladraban frente a seis contenedores señalados como sospechosos por analistas con la ayuda de la inteligencia artificial. Llenos de café, papel y cuero, la carga se dirigía a Italia, Alemania, Togo y Colombia.

“Es como buscar una aguja en un pajar”, dijo Neto, el agente de aduanas. “Es imposible detenerlos a todos. Pero uno hace lo que puede”.

(El día que el Times visitó el puerto, las autoridades no encontraron drogas en los contenedores inspeccionados. Sin embargo, unos días más tarde, interceptaron 245 kg de cocaína ocultos en un contenedor de aceite de soja con destino a Portugal.)

Para evitar ser detectados, añadió Neto, los grupos delictivos han comenzado a ocultar cantidades más pequeñas de droga o a buscar formas de camuflarla. En un cargamento incautado por los agentes, la cocaína estaba escondida en el sistema de refrigeración de un contenedor de carne de vacuno. En otro, se había impregnado químicamente en el cuero.