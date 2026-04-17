Legión Nipona en la Nave Verde: Los tres pitchers japoneses que buscarán el título con Saraperos de Saltillo en 2026

Legión Nipona en la Nave Verde: Los tres pitchers japoneses que buscarán el título con Saraperos de Saltillo en 2026

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Alejandro Morteo
por Alejandro Morteo

La pretemporada 2026 de los Saraperos de Saltillo dejó una de las historias más singulares del club: la incorporación de talento japonés en el pitcheo. Aunque cuatro brazos nipones trabajaron en el Spring Training, solo tres lograron sostenerse en el proyecto final rumbo al arranque de la campaña en Saltillo

Saraperos
/ 17 abril 2026
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La pretemporada 2026 de los Saraperos de Saltillo estuvo marcada por un detalle poco común dentro de la Liga Mexicana de Beisbol: la fuerte presencia japonesa en el cuerpo de lanzadores. Durante el Spring Training, la organización verde trabajó con cuatro peloteros nipones, todos pitchers, en una apuesta internacional que llamó la atención de cara al inicio del calendario regular.

Sin embargo, conforme avanzó el campamento en Saltillo, el panorama se fue aclarando. De ese grupo inicial, Kazuki Yabuta, Shoh Ishikawa y Yoshitaka Nanmoku lograron mantenerse dentro del proyecto 2026 de la Nave Verde, mientras que Yuki Kuniyoshi quedó fuera del ajuste final por problemas físicos.

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Kazuki Yabuta, experiencia internacional para Saraperos

Uno de los nombres que más peso tiene dentro de este grupo es el de Kazuki Yabuta, lanzador derecho de 33 años originario de Hiroshima. Su perfil destaca por el recorrido internacional que aporta al staff encabezado por Mendy López, ya que llegó a Saltillo con antecedentes en la NPB y en circuitos fuera de Japón, además de haber pasado por Mid East Falcons/Baseball United.

Desde el arranque de la pretemporada, Yabuta fue considerado como una de las piezas importantes dentro del grupo japonés. Su presencia volvió a tomar fuerza cuando el club lo incluyó en la presentación de los uniformes 2026, donde modeló el jersey especial en japonés, reservado para los peloteros nipones contemplados para integrar al equipo esta campaña.

Por experiencia, madurez y trayectoria, Yabuta aparece como uno de los brazos que pueden darle profundidad y solidez al pitcheo de Saraperos de Saltillo.

$!Kazuki Yabuta llegó a Saraperos como uno de los lanzadores japoneses con mayor recorrido internacional rumbo a la Temporada 2026.
Kazuki Yabuta llegó a Saraperos como uno de los lanzadores japoneses con mayor recorrido internacional rumbo a la Temporada 2026. FOTOS: SARAPEROS DE SALTILLO

Shoh Ishikawa, juventud y proyección desde Aichi

Otro de los lanzadores japoneses que sí logró quedarse es Shoh Ishikawa, derecho de 26 años nacido en Aichi y con pasado en los Chunichi Dragons. Dentro del grupo nipón, Ishikawa representa una apuesta distinta: un brazo más joven, con margen de crecimiento competitivo y con la etiqueta de haber pasado por el beisbol profesional japonés.

Al igual que Yabuta, Ishikawa no solo apareció en la lista oficial del campamento, sino que también fue parte de la presentación de la nueva piel 2026 del club. Ese detalle reforzó la idea de que Saraperos lo contempla como una de sus cartas internacionales para la temporada.

Su continuidad en la comunicación institucional del equipo lo coloca como uno de los elementos con mayores posibilidades de abrirse espacio en la rotación de trabajo de la Nave Verde.

$!El derecho Shoh Ishikawa se mantiene como una de las apuestas internacionales más interesantes de Saraperos para esta campaña.
El derecho Shoh Ishikawa se mantiene como una de las apuestas internacionales más interesantes de Saraperos para esta campaña. FOTOS: SARAPEROS DE SALTILLO

Yoshitaka Nanmoku, el zurdo japonés que se sostuvo

El tercer japonés que se mantuvo en el proyecto fue Yoshitaka Nanmoku, pitcher zurdo de 29 años y originario de Tokio. A diferencia de Yabuta e Ishikawa, su recorrido previo está más ligado al beisbol europeo, con experiencia en ligas de Bélgica, Holanda y Alemania, además de su paso por Borgerhout Squirrels.

Nanmoku apareció desde el campamento como parte del grupo de extranjeros evaluados por Saraperos y terminó sosteniéndose dentro del proyecto final. Su condición de zurdo le da un valor especial, ya que ofrece una variante distinta dentro del staff de pitcheo del club saltillense.

Con ello, la presencia japonesa no solo quedó limitada a brazos derechos, sino que también sumó una opción desde el costado zurdo para el trabajo monticular de la temporada 2026.

$!Desde Tokio hasta el Francisco I. Madero, Yoshitaka Nanmoku se suma al grupo nipón de Saraperos en 2026.
Desde Tokio hasta el Francisco I. Madero, Yoshitaka Nanmoku se suma al grupo nipón de Saraperos en 2026. FOTOS: SARAPEROS DE SALTILLO

Yuki Kuniyoshi, la baja japonesa por lesión

El caso distinto fue el de Yuki Kuniyoshi, uno de los nombres que en el papel lucían más llamativos por su experiencia previa en la NPB y su vínculo con organizaciones como los Chiba Lotte Marines. El derecho de 34 años, originario de Hirakata, formó parte del proyecto inicial de Saraperos durante la pretemporada.

No obstante, su camino con el club cambió por una lesión en la espalda. De acuerdo con lo reportado, Kuniyoshi no logró recuperarse a tiempo y terminó fuera del roster rumbo al arranque de la campaña, convirtiéndose en una baja sensible dentro del grupo de brazos extranjeros que evaluaba la organización.

$!Kuniyoshi era uno de los nombres japoneses más llamativos del campamento, pero no logró recuperarse a tiempo para la campaña.
Kuniyoshi era uno de los nombres japoneses más llamativos del campamento, pero no logró recuperarse a tiempo para la campaña. FOTOS: SARAPEROS DE SALTILLO

La apuesta nipona de Saraperos para 2026

Así, los Saraperos de Saltillo cerraron su pretemporada con tres lanzadores japoneses dentro del proyecto final: Kazuki Yabuta, Shoh Ishikawa y Yoshitaka Nanmoku. La organización abrió el campamento con una marcada apuesta por talento nipón, pero el filtro natural de la preparación y la lesión de Kuniyoshi redujeron esa presencia.

De esta manera, la Nave Verde afrontará la Temporada 2026 de la LMB con una historia poco habitual en Saltillo: una base japonesa en su cuerpo de pitcheo, encabezada por dos derechos y un zurdo que buscarán ganarse un lugar real en el diamante del Estadio Francisco I. Madero.

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Alejandro Morteo

Editor de deportes y especialista en temas relacionados al fútbol, basquetbol, wrestling y fútbol americano. Redactor web e impreso, con 10 años de experiencia en el periodismo. Con estudios en la Licenciatura de Ciencias y Técnicas de Comunicación en la Universidad Veracruzana y la Universidad Mexicana.


Ha laborado en diversas secciones de medios de comunicación impresa y digital. Actualmente es líder de EXTREMO en VANGUARDIA MX.

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