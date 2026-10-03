Limpian arroyo Ceballos y refuerzan pasos peatonales en el Centro Histórico de Saltillo

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    Limpian arroyo Ceballos y refuerzan pasos peatonales en el Centro Histórico de Saltillo
    El Gobierno de Saltillo reforzó la señalización de los pasos peatonales en el Centro Histórico. CORTESÍA

Brigadas municipales realizaron labores de limpieza en Valle de las Flores y reforzaron la señalización vial en el Centro Histórico

Con trabajos de limpieza en cauces y mantenimiento de infraestructura vial, el Gobierno de Saltillo desplegó brigadas municipales en distintos puntos de la ciudad para atender espacios públicos y mejorar las condiciones de movilidad para la población.

A través de las brigadas de “Aquí Andamos”, personal municipal realizó labores de deshierbe, poda y retiro de basura y escombro en un tramo del arroyo Ceballos, ubicado entre las calles Hiedra, Margaritas y avenida Los Nardos, en el fraccionamiento Valle de las Flores.

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$!Javier Díaz González llamó a la población a utilizar “Saltillo Fácil” para reportar servicios públicos.
Javier Díaz González llamó a la población a utilizar “Saltillo Fácil” para reportar servicios públicos. CORTESÍA

Los trabajos incluyeron la remoción de maleza y residuos que se habían acumulado en el cauce, con el propósito de mantener el área en mejores condiciones para los habitantes de este sector.

Vecinos de la zona presenciaron las labores efectuadas por las cuadrillas municipales, que intervinieron el tramo como parte de las acciones de mantenimiento que se realizan en diferentes sectores de Saltillo.

De manera paralela, el Ayuntamiento llevó a cabo trabajos de señalización en el Centro Histórico, donde se aplicó pintura y se delimitaron nuevamente los pasos peatonales ubicados en el cruce de las calles Guillermo Purcell y Guadalupe Victoria.

$!Brigadas de “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza y retiro de escombro en el arroyo Ceballos.
Brigadas de “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza y retiro de escombro en el arroyo Ceballos. CORTESÍA

Estas acciones buscan hacer más visibles los cruces para quienes transitan a pie y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad vial en una de las zonas con mayor circulación peatonal de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González reiteró que la ciudadanía puede solicitar atención para distintos servicios públicos mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08.

A través de este mecanismo, los habitantes pueden realizar reportes relacionados con servicios municipales para que sean canalizados a las áreas correspondientes.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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