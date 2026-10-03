Limpian arroyo Ceballos y refuerzan pasos peatonales en el Centro Histórico de Saltillo

Con trabajos de limpieza en cauces y mantenimiento de infraestructura vial, el Gobierno de Saltillo desplegó brigadas municipales en distintos puntos de la ciudad para atender espacios públicos y mejorar las condiciones de movilidad para la población. A través de las brigadas de “Aquí Andamos”, personal municipal realizó labores de deshierbe, poda y retiro de basura y escombro en un tramo del arroyo Ceballos, ubicado entre las calles Hiedra, Margaritas y avenida Los Nardos, en el fraccionamiento Valle de las Flores.

Los trabajos incluyeron la remoción de maleza y residuos que se habían acumulado en el cauce, con el propósito de mantener el área en mejores condiciones para los habitantes de este sector. Vecinos de la zona presenciaron las labores efectuadas por las cuadrillas municipales, que intervinieron el tramo como parte de las acciones de mantenimiento que se realizan en diferentes sectores de Saltillo. De manera paralela, el Ayuntamiento llevó a cabo trabajos de señalización en el Centro Histórico, donde se aplicó pintura y se delimitaron nuevamente los pasos peatonales ubicados en el cruce de las calles Guillermo Purcell y Guadalupe Victoria.

Estas acciones buscan hacer más visibles los cruces para quienes transitan a pie y contribuir a mejorar las condiciones de seguridad vial en una de las zonas con mayor circulación peatonal de la ciudad. El alcalde Javier Díaz González reiteró que la ciudadanía puede solicitar atención para distintos servicios públicos mediante el asistente virtual “Saltillo Fácil”, disponible en el número 844-160-08-08. A través de este mecanismo, los habitantes pueden realizar reportes relacionados con servicios municipales para que sean canalizados a las áreas correspondientes.