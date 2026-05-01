Festeja UNTA Día del Niño en el Tanquesito

Como ya es tradición en años anteriores, este año no fue la excepción, y José Luis López, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas en Coahuila, llevó alegría a los niños de la colonia El Tanquesito.

En punto de las 5 de la tarde inició el evento con un espectáculo de payasos, quienes amenizaron la jornada, provocando risas y alegría entre los infantes, quienes son el futuro de la sociedad. En el evento, realizado para los pequeños, hubo baile, rifa, show infantil, además de dulces y sorpresas que sacaron sonrisas a los niños y a sus familias.

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Asimismo, se les entregaron juguetes y bolos a los pequeños en el evento, el cual fue organizado por el dirigente de la UNTA, de quien los vecinos se encuentran agradecidos. La diversión no faltó, así como las risas y la convivencia en este evento, que fue realizado para que los pequeños se diviertan y los adultos no olviden que la infancia es fundamental para el futuro que se va formando.