Más de mil bailarines celebran tradición mexicana en maratón folklórico de Torreón
Participaron 42 colectivos escénicos en un encuentro regional que fortaleció identidad, expresión artística y convivencia cultural
TORREÓN, COAH.- Con un despliegue de color, ritmo y arraigo cultural, el grupo de danza folklórica “Xochiquetzalli” de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, realizó el Quinto Maratón de Grupos de Danza Folklórica en la Región Lagunera, reuniendo a 42 agrupaciones y más de mil 200 bailarines en un mismo escenario.
El encuentro tuvo como sede el Teatro del Pueblo del Bosque Venustiano Carranza, donde compañías provenientes de distintos municipios de la Comarca Lagunera, así como de Nuevo León y Durango, compartieron escenario en una jornada que consolidó este evento como uno de los principales espacios de difusión del folklor en el norte del País.
ESCENARIO PARA EL TALENTO REGIONAL
El director del grupo anfitrión, Juan Carlos Aviña Rodríguez, subrayó que este maratón tiene como propósito abrir espacios de proyección para el talento dancístico, impulsando tanto a agrupaciones emergentes como a compañías con trayectoria.
Destacó que la iniciativa permite visibilizar el trabajo artístico que se desarrolla en la región, al tiempo que fortalece la identidad cultural a través de la danza tradicional mexicana.
DIVERSIDAD ESCÉNICA Y RIQUEZA CULTURAL
A lo largo de la jornada, el público disfrutó de un repertorio de estampas representativas de diversas regiones del País, donde cada agrupación imprimió su estilo y esencia, mostrando la riqueza coreográfica y el valor histórico de las tradiciones.
Con este tipo de actividades, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Unidad Laguna, refrenda su compromiso con la promoción del arte y la cultura, al generar espacios que fortalecen la identidad nacional y fomentan la participación comunitaria.