Más de mil bailarines celebran tradición mexicana en maratón folklórico de Torreón

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Saltillo
/ 30 abril 2026
    Más de mil bailarines celebran tradición mexicana en maratón folklórico de Torreón
    Más de mil 200 bailarines llenaron de color y tradición el escenario en Torreón. CORTESÍA

Participaron 42 colectivos escénicos en un encuentro regional que fortaleció identidad, expresión artística y convivencia cultural

TORREÓN, COAH.- Con un despliegue de color, ritmo y arraigo cultural, el grupo de danza folklórica “Xochiquetzalli” de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, realizó el Quinto Maratón de Grupos de Danza Folklórica en la Región Lagunera, reuniendo a 42 agrupaciones y más de mil 200 bailarines en un mismo escenario.

El encuentro tuvo como sede el Teatro del Pueblo del Bosque Venustiano Carranza, donde compañías provenientes de distintos municipios de la Comarca Lagunera, así como de Nuevo León y Durango, compartieron escenario en una jornada que consolidó este evento como uno de los principales espacios de difusión del folklor en el norte del País.

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ESCENARIO PARA EL TALENTO REGIONAL

El director del grupo anfitrión, Juan Carlos Aviña Rodríguez, subrayó que este maratón tiene como propósito abrir espacios de proyección para el talento dancístico, impulsando tanto a agrupaciones emergentes como a compañías con trayectoria.

Destacó que la iniciativa permite visibilizar el trabajo artístico que se desarrolla en la región, al tiempo que fortalece la identidad cultural a través de la danza tradicional mexicana.

$!Agrupaciones de Coahuila, Nuevo León y Durango participaron en el encuentro.
Agrupaciones de Coahuila, Nuevo León y Durango participaron en el encuentro. CORTESÍA

DIVERSIDAD ESCÉNICA Y RIQUEZA CULTURAL

A lo largo de la jornada, el público disfrutó de un repertorio de estampas representativas de diversas regiones del País, donde cada agrupación imprimió su estilo y esencia, mostrando la riqueza coreográfica y el valor histórico de las tradiciones.

$!El maratón folklórico destacó la diversidad cultural y el talento regional.
El maratón folklórico destacó la diversidad cultural y el talento regional. CORTESÍA

Con este tipo de actividades, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Unidad Laguna, refrenda su compromiso con la promoción del arte y la cultura, al generar espacios que fortalecen la identidad nacional y fomentan la participación comunitaria.

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