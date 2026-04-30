Más de mil bailarines celebran tradición mexicana en maratón folklórico de Torreón

TORREÓN, COAH.- Con un despliegue de color, ritmo y arraigo cultural, el grupo de danza folklórica “Xochiquetzalli” de la Universidad Autónoma de Coahuila, Unidad Laguna, realizó el Quinto Maratón de Grupos de Danza Folklórica en la Región Lagunera, reuniendo a 42 agrupaciones y más de mil 200 bailarines en un mismo escenario.

El encuentro tuvo como sede el Teatro del Pueblo del Bosque Venustiano Carranza, donde compañías provenientes de distintos municipios de la Comarca Lagunera, así como de Nuevo León y Durango, compartieron escenario en una jornada que consolidó este evento como uno de los principales espacios de difusión del folklor en el norte del País.