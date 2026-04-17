Festival de la Cerveza Saltillo prevé más de 5 mil asistentes

Saltillo se prepara para una nueva edición del Festival de la Cerveza 2026. En su quinta edición, busca consolidarse como uno de los más importantes del norte del país recibiendo hasta 5 mil asistentes. La derrama económica se estima entre 3 y 4.5 millones de pesos.

La presentación se realizó en la agencia Geely Saltillo. Ahí, autoridades y organizadores destacaron el crecimiento del festival y su impacto en el turismo y la economía local.

El evento se llevará a cabo el 13 de junio en el Lienzo Charro Profr. Enrique González. Aunque gira en torno a la cerveza artesanal, aseguraron que mantendrá un enfoque familiar.

El festival contará con un cartel musical encabezado por agrupaciones como Los Cadetes de Linares, Los Cavenders y Azul Flamingo. También participará el cantante emergente Mirch-P, quien señaló que su propuesta busca evitar la apología del delito.

Además de la música en vivo, habrá cervecerías artesanales locales y regionales, escenario de DJs, espectáculos infantiles y actividades de freestyle.

Organizadores afirmaron que el festival ha registrado saldo blanco en ediciones anteriores. Esto, dijeron, refuerza su carácter como evento familiar.

IMPULSO AL TURISMO Y ECONOMÍA LOCAL

Durante la rueda de prensa, Miguel López, director de Vinculación de la Secretaría de Turismo en Coahuila, destacó que este tipo de eventos fortalecen la oferta turística del estado.

Señaló que el festival atrae visitantes locales, nacionales e internacionales, en parte por la percepción de seguridad en la entidad.

“Este tipo de eventos complementan la oferta turística y contribuyen a la diversificación económica del estado”, expresó.

Por su parte, representantes municipales subrayaron que Saltillo se posiciona no solo como destino industrial, sino también cultural y gastronómico.

ACCESO INCLUSIVO Y TARIFAS

El costo de entrada será de 200 pesos. Niños menores de 12 años, adultos mayores y personas con discapacidad tendrán acceso gratuito.

El evento se realizará de 14:00 a 02:00 horas. Se prevé un operativo de seguridad coordinado con autoridades locales.

CERVECEROS LOCALES, PROTAGONISTAS

Uno de los ejes del festival será la participación de productores de cerveza artesanal de Saltillo, quienes destacaron la importancia de estos espacios para impulsar proyectos locales.

Marcas independientes señalaron que este tipo de eventos les permite posicionar sus productos y conectar con nuevos públicos, en un contexto de crecimiento de la cultura cervecera.