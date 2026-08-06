FGR destruye más de 3.4 toneladas de droga asegurada en cinco estados del noreste

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Saltillo
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    FGR destruye más de 3.4 toneladas de droga asegurada en cinco estados del noreste
    Esta acción contribuye a que la droga no llegue a los ciudadanos.

El operativo se hizo en coordinación con elementos de la Sedena

Más de tres toneladas 448 kilogramos de narcóticos asegurados en operativos realizados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas fueron destruidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de las acciones para eliminar evidencias relacionadas con investigaciones federales.

La incineración se realizó en las instalaciones de la VII Zona Militar y comprendió sustancias y objetos vinculados a 587 carpetas de investigación integradas por las Fiscalías Federales de la región noreste, bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

De acuerdo con la FGR, entre los narcóticos destruidos se encontraban tres toneladas 66 kilogramos 984 gramos de marihuana, 285 kilogramos 974 gramos de metanfetamina, 50 kilogramos 950 gramos de cocaína y 142 litros de metanfetamina líquida. Además, fueron eliminadas 45 mil 453 pastillas psicotrópicas.

Durante la jornada también se destruyeron diversos objetos relacionados con actividades ilícitas, entre ellos mil 42 cigarros electrónicos y 144 mil 809 piezas de artículos apócrifos, además de otros materiales asegurados durante operativos realizados por autoridades de los tres órdenes de gobierno.

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La dependencia federal señaló que este tipo de procedimientos forman parte de las disposiciones legales para la disposición final de narcóticos y objetos del delito, además de contribuir al combate contra el tráfico y distribución de drogas en el país.

El acto fue encabezado por el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, David Boone de la Garza, en representación de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos. También asistieron el titular del Órgano Interno de Control, Óscar Daniel del Río Serrano, fiscales federales de los estados que integran la zona noreste, mandos de las IV y VII Zonas Militares, así como representantes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y autoridades de los tres niveles de gobierno.

La FGR informó que continuará trabajando de manera coordinada con instituciones federales, estatales y municipales en las acciones encaminadas al aseguramiento y destrucción de narcóticos, con el objetivo de impedir que estas sustancias lleguen a la población.

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