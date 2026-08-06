FGR destruye más de 3.4 toneladas de droga asegurada en cinco estados del noreste

Más de tres toneladas 448 kilogramos de narcóticos asegurados en operativos realizados en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas fueron destruidos por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), como parte de las acciones para eliminar evidencias relacionadas con investigaciones federales.

La incineración se realizó en las instalaciones de la VII Zona Militar y comprendió sustancias y objetos vinculados a 587 carpetas de investigación integradas por las Fiscalías Federales de la región noreste, bajo la coordinación de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR).

De acuerdo con la FGR, entre los narcóticos destruidos se encontraban tres toneladas 66 kilogramos 984 gramos de marihuana, 285 kilogramos 974 gramos de metanfetamina, 50 kilogramos 950 gramos de cocaína y 142 litros de metanfetamina líquida. Además, fueron eliminadas 45 mil 453 pastillas psicotrópicas.

Durante la jornada también se destruyeron diversos objetos relacionados con actividades ilícitas, entre ellos mil 42 cigarros electrónicos y 144 mil 809 piezas de artículos apócrifos, además de otros materiales asegurados durante operativos realizados por autoridades de los tres órdenes de gobierno.