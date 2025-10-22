Tachan de ‘traidor’ a ejecutivo de AHMSA que cachan de compras en Eagle Pass

Monclova
/ 22 octubre 2025
    La fotografía difundida en redes muestra presuntamente a Enrique Rivera, exdirector de Relaciones Laborales de AHMSA, realizando compras en Eagle Pass, Texas. FOTO: REDES SOCIALES

Una imagen que muestra a Enrique Rivera, exdirector de Relaciones Laborales de AHMSA, comprando en Texas ha desatado críticas y frustración entre los trabajadores

Una imagen difundida en redes sociales ha encendido la indignación entre los trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA). La imagen, cuya veracidad no ha sido confirmada de forma independiente, supuestamente muestra a Enrique Rivera, exdirector de Relaciones Laborales de la empresa, realizando compras en una tienda de Eagle Pass, Texas, en Estados Unidos.

La aparición del exdirectivo en territorio estadounidense ha sido interpretada por los trabajadores como una traición y un duro golpe moral, en medio de la crisis económica que atraviesa la siderúrgica y que ha dejado a miles de familias obreras sin recibir pagos ni prestaciones.

El descontento se refleja en las palabras de Ervey Valenzuela, obrero disidente, quien expresó: “Que podemos esperar de esa gente, traidores, corruptos o como se les pueda llamar. Es una tristeza”. Valenzuela subrayó la marcada diferencia entre la situación de los exdirectivos y la de los trabajadores: “Mientras nosotros estamos sufriendo, ellos, enriquecidos por todo lo que se robaron en AHMSA, viven tranquilos, sin pendientes ni preocupaciones”.

Los trabajadores denuncian que, mientras esperan desesperadamente el pago de sus salarios y prestaciones, quienes estuvieron en la cúpula de la empresa presuntamente disfrutan de una vida acomodada más allá de la frontera.

“Con todo lo que se robaron nada les falta, mientras nosotros seguimos sin recibir un solo centavo”, concluyó Valenzuela, resumiendo el sentimiento de frustración de la plantilla.

Temas


Redes sociales

Localizaciones


Coahuila
Monclova

Organizaciones


AHMSA

true

Elena Vega

Editora Web y de Mesa Regional en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

