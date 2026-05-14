Fiebre en Saltillo por álbum Panini desata desabasto en Oxxos, búsquedas, reventas e intercambios

El álbum Panini para el Mundial 2026 de nuevo ha movilizado a saltillenses que buscan completar su colección, desatando desabasto, grupos en Facebook y reventa en la ciudad. Teniendo sus inicios para el Mundial de México de 1970, este álbum se ha vuelto famoso con el paso del tiempo entre chicos y grandes, con el objetivo de completarlo con sus respectivas estampillas cada mundial. FIEBRE MUNDIALISTA EN SALTILLO Desde las primeras semanas de mayo, la venta de álbumes Panini comenzó a causar revuelo en la ciudad; desde niños hasta adultos han comenzado la búsqueda de estampillas del mundial para completar la colección. Optando por buscar en tiendas de conveniencia, en Facebook y hasta reuniones en lugares públicos para intercambiar o vender estampillas, los saltillenses se han dado a la tarea de ayudarse mutuamente para completar su colección.

El pasado sábado 9 de mayo se dio la primera reunión al público mundialista dentro de las instalaciones de Plaza Real, en donde se reunieron aficionados saltillenses para hacer cambio o ventas de estampillas. Estas reuniones seguirán teniendo sede en esta plaza comercial todos los sábados a las 4 de la tarde, hasta el arranque del mundial. Por otro lado, en redes sociales, se ha comenzado la venta de estampillas por medio de grupos de Facebook, en donde los saltillenses publican sus estampillas repetidas para hacer cambio o venta de ellas por alguna otra que necesiten, ya que en tiendas de conveniencia como Oxxo se encuentran agotadas.

Como es el caso de la sucursal de Oxxo Colima, que se encuentra en Venustiano Carranza y calle Colima en Saltillo, en donde el personal de la tienda tuvo que recurrir a cerrar por un momento las puertas del establecimiento el día 28 de abril, para poner orden a la gente que entraba y salía, ya que se encontraba lleno por la búsqueda de calcomanías para el álbum. Otro caso parecido fue el comentado en un grupo de Facebook, en el cual un usuario expuso ante la comunidad que estaba buscando cromos en un Oxxo en la colonia Teresitas al sur de Saltillo, en el cual los empleados del lugar le comentaron que había desabasto de sobres, que tenían dos semanas que los proveedores no les surtían las tan buscadas estampillas.

ÁLBUM PANINI 2026: ¿EL ÚLTIMO? El álbum Panini de la Copa Mundial FIFA 2026 es el más grande de la historia, con un total de 112 páginas y 980 estampas debido a la expansión a 48 selecciones, siendo el último álbum de la Copa Mundial que será el producido por Panini, marcando el final de una era de más de 60 años de colaboración con la FIFA. Siendo la marca Topps la encargada de producir los álbumes y cromos oficiales de la Copa Mundial a partir de 2031. Lanzándose este año una edición limitada de álbum negro, con solo 2,026 ejemplares que saldrán a la venta, con el objetivo de conmemorar este final. COSTOS DEL ÁLBUM Y DÓNDE SE PUEDEN CONSEGUIR LOS CROMOS Los costos del álbum Panini 2026 varían dependiendo de su presentación:

Álbum de pasta suave: Costo al público de 99 pesos mexicanos. Álbum pasta dura: Costo al público de 349 pesos mexicanos. Caja de sobres de estampillas: Costo al público de 2,500 pesos mexicanos. Caja de sobre de estampillas premium: Costo al público de 690 pesos mexicanos. Estampas por separado: Costo al público de 5 pesos mexicanos. Sobre con 7 cartas: Costo al público de 25 pesos mexicanos. Álbum de pasta suave más caja de estampillas: Costo de entre los 2,800 y 3,000 pesos mexicanos. Álbum de pasta dura más caja de estampillas: Costo de 2,599 pesos mexicanos. Álbum edición negra limitada: No se ha dado el costo oficial que tendrá esta edición, ni en dónde se podrá adquirir, lo cual ha generado aún más expectativa entre los coleccionistas, especialmente porque se trata de una producción limitada y exclusiva para México.

El álbum oficial Panini de la Copa Mundial 2026 (pasta suave o dura) puedes conseguirlo en la Tienda Panini en línea, o físicamente en tiendas departamentales como Liverpool, supermercados como HEB, City Club y tiendas de conveniencia como Oxxo.

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