Final de Liga MX termina en golpiza en Saltillo: aficionados de Cruz Azul agreden a fan de Pumas

Un joven de 25 años resultó gravemente lesionado después de que presuntamente dos jóvenes lo golpearan en calles de la colonia Nueva Tlaxcala, debido a discrepancias surgidas durante la final de la Liga MX, en la que el equipo de su preferencia resultó derrotado, en Saltillo. Fue alrededor de las 22:30 horas cuando el lesionado, identificado como Juan, se encontraba en una fiesta en calles de la colonia antes mencionada, donde se habría reunido con un grupo de jóvenes para ver la final del futbol mexicano.

Presuntamente, al calor de las copas y la pasión por el deporte, el aficionado al equipo Pumas de la UNAM inició un conato de riña con tres hombres, lo que derivó en una pelea en la que también participó otro seguidor del mismo club. Desafortunadamente, al verse superados en número, su compañero aficionado lo abandonó y huyó del sitio, mientras Juan recibía una brutal golpiza.

Familiares del lesionado fueron avisados por los presentes, por lo que fue trasladado por sus propios medios a las instalaciones del Hospital General para recibir atención médica. Finalmente, los afectados deberán interponer una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para que se abra una carpeta de investigación y se esclarezcan los hechos.