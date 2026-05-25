Incendio en tienda de conveniencia en Saltillo moviliza a cuerpos de emergencia tras presunto cortocircuito

Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este día luego de que se reportara un incendio en una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Doctora Cuquita Cepeda de Dávila, entre Arqueles Vela y Juan García Ponce, en la colonia Satélite Sur, en Saltillo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando el reporte ingresó a través de los números de emergencia, lo que ocasionó que elementos del Cuerpo de Bomberos y corporaciones policiacas acudieran de inmediato al lugar para atender la situación y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del establecimiento.