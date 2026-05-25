Incendio en tienda de conveniencia en Saltillo moviliza a cuerpos de emergencia tras presunto cortocircuito
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El fuego se registró en la colonia Satélite Sur; bomberos controlaron el fuego en pocos minutos y evitaron su propagación a otras áreas del inmueble
Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se registró la tarde de este día luego de que se reportara un incendio en una tienda de conveniencia ubicada sobre la calle Doctora Cuquita Cepeda de Dávila, entre Arqueles Vela y Juan García Ponce, en la colonia Satélite Sur, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 23:30 horas, cuando el reporte ingresó a través de los números de emergencia, lo que ocasionó que elementos del Cuerpo de Bomberos y corporaciones policiacas acudieran de inmediato al lugar para atender la situación y evitar que el fuego se propagara a otras áreas del establecimiento.
De acuerdo con los primeros informes, el siniestro se originó presuntamente a causa de un cortocircuito dentro de una bodega localizada en la parte trasera del negocio, lo que generó una rápida acumulación de humo y llamas.
Los bomberos realizaron las maniobras necesarias para sofocar el incendio y controlar por completo la situación en cuestión de minutos, evitando mayores afectaciones.
Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales al interior del establecimiento.
Posteriormente, elementos de Protección Civil acudieron al sitio para llevar a cabo las diligencias correspondientes y determinar si el inmueble reúne las condiciones necesarias para continuar operando sin representar riesgo para empleados y clientes.