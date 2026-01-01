Fiscalía judicializa caso de mujer lesionada afuera de bar en Saltillo

Como resultado de las investigaciones, agentes de la Agencia de Investigación Criminal lograron ubicar y detener a Luis “N” al día siguiente, tras realizar labores de inteligencia. El hombre fue asegurado y puesto a disposición del Ministerio Público para continuar con el proceso legal correspondiente, en Saltillo.

Fue el pasado 30 de diciembre cuando se llevó a cabo la audiencia inicial, en la que un juez determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva al imputado. Por su parte, la Fiscalía informó que el caso es investigado como tentativa de feminicidio, al considerar que existió la intención de privar de la vida a la víctima.

Mientras tanto, Xóchitl Jaqueline, de 27 años, se encuentra estable, de acuerdo con información médica. Según la autoridad, la mujer registra una evolución favorable tras las lesiones sufridas durante el ataque con arma blanca.

De acuerdo con lo informado por el delegado regional de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera, los hechos ocurrieron alrededor de las 21:30 horas del sábado, cuando la joven fue atacada con un arma blanca por Luis “N”, con quien había sostenido una relación sentimental. Ambos ya se encontraban separados y, presuntamente, el hombre intentó retomar la relación; al negarse la mujer, se habría registrado la agresión.

El ataque ocurrió al exterior del bar “El Texano Ilegal”, ubicado al sur de Saltillo, sobre el bulevar Felipe Berriozábal, en la colonia Santa Teresa. Tras la agresión, el presunto responsable se dio a la fuga, mientras que la mujer fue auxiliada y trasladada a un hospital para recibir atención médica.