Fiscalía revisa atenuante por emoción violenta tras agresión en motel

El delegado de la Región Sureste de la Fiscalía General del Estado, Julio Loera, informó que la carpeta de investigación por la agresión ocurrida en un motel de Saltillo se mantiene abierta como “lesiones gravísimas que ponen en riesgo la vida”, mientras se analiza el encuadre legal del caso.

De acuerdo con el funcionario, el análisis incluye la posible aplicación de una circunstancia atenuante prevista en la ley, conocida como “emoción violenta”. “Existe en la ley una circunstancia atenuante que se llama emoción violenta, es una circunstancia en la que actúa una persona bajo un estado psicológico razonable por lo que se estaba suscitando en el lugar”, dijo.

Comentó que este análisis no implica una determinación anticipada, sino la revisión de los elementos jurídicos conforme avanza la investigación. Señaló que la figura de la premeditación ya no existe como calificativa en el Código Penal de Coahuila desde 2017 y que, en caso de acreditarse una atenuante, esta elimina cualquier agravante.

En cuanto al estado de la víctima, confirmó que el hombre herido permanece hospitalizado con pronóstico reservado, lo que mantiene abierto el seguimiento médico y legal del caso. “La persona que ahorita todavía está en el Hospital General recibe atención médica con pronóstico reservado”, indicó.

Recordó que el presunto agresor fue localizado y detenido el mismo día de los hechos en la colonia Mirasierra, tras un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal. “Es la Agencia de Investigación Criminal quien lo localiza y lo asegura”, dijo.

Finalmente, indicó que la Fiscalía continuará con la integración de la carpeta conforme se actualicen los dictámenes médicos y el análisis jurídico, sin adelantar conclusiones sobre la clasificación final del delito.

LOS HECHOS

De acuerdo con información preliminar proporcionada por las autoridades, el hombre arribó al motel en compañía de una mujer alrededor de las 04:30 horas del pasado sábado. Ambos rentaron la habitación número 4 y permanecieron en el lugar por un corto periodo, cuando posteriormente arribó un vehículo tipo Jetta. Presuntamente, en dicha unidad viajaba el esposo de la mujer, acompañado de otro individuo. Ambos ingresaron de manera violenta a la habitación y agredieron al afectado con un objeto punzocortante, ocasionándole lesiones en el brazo derecho.