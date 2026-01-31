Saltillo: Detienen a hombre tras conflicto de pareja en Mirasierra

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 31 enero 2026
    Saltillo: Detienen a hombre tras conflicto de pareja en Mirasierra
    El detenido está a disposición del ministerio público. FOTO: CORTESÍA

El conflicto se originó después de que la mujer presuntamente enviara una foto con otro hombre a Enrique ‘N’

Enrique “N” fue detenido por autoridades en el sector Mirasierra tras un conflicto de pareja ocurrido la tarde de este viernes.

Según información preliminar, los hechos se desencadenaron luego de que la mujer presuntamente enviara a su esposo una fotografía en la que aparecía con otro hombre, lo que derivó en una discusión.

TE PUEDE INTERESA: Autoridades se movilizan tras acoso cibernético hacia joven, en Ramos Arizpe

Se informó que el teléfono móvil de la mujer tenía activado el sistema de localización GPS, lo que permitió a Enrique N. seguir sus movimientos en tiempo real. La ubicación señalaba la colonia Loma Linda, cerca de un domicilio asociado con el presunto acompañante, por lo que el hombre siguió el trayecto del vehículo.

El seguimiento culminó en un motel de la zona, donde se generó el reporte a las autoridades. Gracias al trabajo de inteligencia, Enrique N. fue localizado y detenido, asegurando así la intervención oportuna por parte de las fuerzas de seguridad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
En Saltillo cinco albergues tienen abiertas las puertas para recibir a personas en situación vulnerable ante las bajas temperaturas.

Habilitan refugios para albergar a 395 personas en la zona metropolitana de Saltillo
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila