Saltillo: Detienen a hombre tras conflicto de pareja en Mirasierra

Enrique “N” fue detenido por autoridades en el sector Mirasierra tras un conflicto de pareja ocurrido la tarde de este viernes.

Según información preliminar, los hechos se desencadenaron luego de que la mujer presuntamente enviara a su esposo una fotografía en la que aparecía con otro hombre, lo que derivó en una discusión.

Se informó que el teléfono móvil de la mujer tenía activado el sistema de localización GPS, lo que permitió a Enrique N. seguir sus movimientos en tiempo real. La ubicación señalaba la colonia Loma Linda, cerca de un domicilio asociado con el presunto acompañante, por lo que el hombre siguió el trayecto del vehículo.

El seguimiento culminó en un motel de la zona, donde se generó el reporte a las autoridades. Gracias al trabajo de inteligencia, Enrique N. fue localizado y detenido, asegurando así la intervención oportuna por parte de las fuerzas de seguridad.