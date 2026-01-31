Saltillo: hombre se quita la vida en su vivienda; había discutido con su esposa durante la noche

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de hoy al interior de un domicilio ubicado en la calle San Pedro de la colonia La Gloria, en Saltillo. El hallazgo fue reportado a las autoridades alrededor de las 06:30 horas. La persona fue identificada como Gerardo “N”, de 33 años de edad, quien tenía su domicilio en el mismo inmueble donde ocurrieron los hechos. TE PUEDE INTERESAR: Hombre es apuñalado en el motel Plaza de Saltillo

De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo fue localizado en la cochera del domicilio. Para el momento del arribo de las autoridades, el hombre ya había sido descolgado y se encontraba tendido sobre el piso. Vestía una sudadera color azul, pantalón de mezclilla gris y tenis negros. La madre del hoy occiso, Martina “N”, quien realizó la identificación del cuerpo, informó que alrededor de las 06:00 horas había acudido al Centro Penitenciario Varonil, donde su esposo se encuentra internado, con motivo de una visita. Fue en ese lugar donde otros de sus hijos le notificaron que Gerardo se había colgado.