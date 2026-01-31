Saltillo: hombre se quita la vida en su vivienda; había discutido con su esposa durante la noche

Saltillo
/ 31 enero 2026
    Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y peritos de la Fiscalía General del Estado acudieron al domicilio ubicado en la colonia La Gloria para realizar las diligencias tras el hallazgo del cuerpo. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La madre del hombre localizado sin vida fue notificada del hecho mientras se encontraba en el Centro Penitenciario Varonil, a donde había acudido a realizar una visita

Un hombre fue localizado sin vida la mañana de hoy al interior de un domicilio ubicado en la calle San Pedro de la colonia La Gloria, en Saltillo. El hallazgo fue reportado a las autoridades alrededor de las 06:30 horas.

La persona fue identificada como Gerardo “N”, de 33 años de edad, quien tenía su domicilio en el mismo inmueble donde ocurrieron los hechos.

El cuerpo de Gerardo "N", de 33 años, fue localizado en la cochera de su vivienda y posteriormente trasladado al Semefo para determinar la causa oficial de la muerte.
El cuerpo de Gerardo “N”, de 33 años, fue localizado en la cochera de su vivienda y posteriormente trasladado al Semefo para determinar la causa oficial de la muerte. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

De acuerdo con el reporte preliminar, el cuerpo fue localizado en la cochera del domicilio. Para el momento del arribo de las autoridades, el hombre ya había sido descolgado y se encontraba tendido sobre el piso. Vestía una sudadera color azul, pantalón de mezclilla gris y tenis negros.

La madre del hoy occiso, Martina “N”, quien realizó la identificación del cuerpo, informó que alrededor de las 06:00 horas había acudido al Centro Penitenciario Varonil, donde su esposo se encuentra internado, con motivo de una visita. Fue en ese lugar donde otros de sus hijos le notificaron que Gerardo se había colgado.

ESPOSA DEL HOMBRE DEJA LA VIVIENDA FAMILIAR

La esposa de Gerardo, identificada como Rosalina “N”, fue quien dio aviso inicial de lo ocurrido; sin embargo, tras informar sobre los hechos, tomó sus pertenencias, así como diversos objetos personales del fallecido, y se retiró del domicilio.

Posteriormente, la mujer apagó sus teléfonos y dejó de responder llamadas, sin volver a tener contacto con familiares o autoridades.

La mujer habría manifestado que durante la noche sostuvo una discusión con su esposo relacionada con gastos del hogar. Señaló que, al despertar y no encontrarlo en la cama, salió a buscarlo, localizándolo suspendido.

En el lugar fue asegurado un fragmento de cordón color café, el cual se encontraba atado a una varilla, así como una cubeta que presuntamente fue utilizada para subir y posteriormente dejarse caer.

Personal de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado acudió al sitio, en coordinación con peritos, para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

El cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Semefo, donde se determinará la causa oficial de la muerte y, posteriormente, será entregado a la familia para los servicios funerarios.

Si necesitas ayuda, recuerda que también puedes hablar al 911.

