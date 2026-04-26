Flamazo causa daños a vivienda de Saltillo

Dos integrantes de una familia vivieron momentos de gran susto tras registrarse un “flamazo” en una casa habitación ubicada en la Privada La Torre.

La situación alarmó a vecinos de la calle Privada de los Cedros, quienes reportaron haber escuchado una fuerte explosión en la vivienda marcada con el número 202. Realizaron el reporte al sistema de emergencias 911, desde donde se envió el auxilio de personal del Cuerpo de Bomberos de la estación Oriente 3.

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Al ingresar al inmueble, por fortuna no localizaron personas; únicamente procedieron a controlar el siniestro, que afectó dos pequeños tanques de gas, cada uno con capacidad de 10 kilogramos. Uno de ellos estaba conectado a un boiler y presentó la ruptura de una manguera, lo que originó una fuga de gas.

El combustible se acumuló cerca del piloto del calentador, donde se produjo el flamazo que derivó en el incendio. Uno de los tanques fue asegurado por personal de Protección Civil. Los daños materiales en el inmueble fueron mínimos y consistieron en afectaciones a un muro del pasillo, al boiler, así como a algunos artículos de plástico.