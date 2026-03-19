Flamazo deja a mujer con quemaduras en ambos pies, en Saltillo
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El incidente ocurrió durante la preparación de pinturas con solventes; bomberos y paramédicos acudieron para controlar el fuego y atender a la víctima
Una mujer resultó con quemaduras en ambos pies tras registrarse un flamazo mientras preparaba pinturas con solventes en un domicilio de la colonia Lomas de Chapultepec, en Saltillo.
El incidente ocurrió la mañana de este jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Rafael Alberti, antes del bulevar Antonio Cárdenas. De acuerdo con los primeros reportes, la cercanía de los solventes con un boiler habría provocado la combustión.
Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras el reporte al sistema de emergencias 911, donde realizaron maniobras para controlar la situación y descartar riesgos.
Paramédicos de la Cruz Roja Saltillo brindaron atención médica a la mujer afectada en el sitio, quien no requirió traslado a un hospital.
Elementos de la Policía Municipal de Saltillo tomaron conocimiento de los hechos y mantuvieron resguardada la zona mientras se llevaban a cabo las labores de atención.