Flamazo deja a mujer con quemaduras en ambos pies, en Saltillo

Una mujer resultó con quemaduras en ambos pies tras registrarse un flamazo mientras preparaba pinturas con solventes en un domicilio de la colonia Lomas de Chapultepec, en Saltillo.

El incidente ocurrió la mañana de este jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Rafael Alberti, antes del bulevar Antonio Cárdenas. De acuerdo con los primeros reportes, la cercanía de los solventes con un boiler habría provocado la combustión.