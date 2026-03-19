Flamazo deja a mujer con quemaduras en ambos pies, en Saltillo

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Saltillo
/ 19 marzo 2026
    Flamazo deja a mujer con quemaduras en ambos pies, en Saltillo
    Primeros reportes señalan que la cercanía de los solventes con un boiler pudo haber provocado el flamazo en la vivienda. ULISES MARTÍNEZ

El incidente ocurrió durante la preparación de pinturas con solventes; bomberos y paramédicos acudieron para controlar el fuego y atender a la víctima

Una mujer resultó con quemaduras en ambos pies tras registrarse un flamazo mientras preparaba pinturas con solventes en un domicilio de la colonia Lomas de Chapultepec, en Saltillo.

El incidente ocurrió la mañana de este jueves en una vivienda ubicada sobre la calle Rafael Alberti, antes del bulevar Antonio Cárdenas. De acuerdo con los primeros reportes, la cercanía de los solventes con un boiler habría provocado la combustión.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/catean-bodega-de-muebles-en-saltillo-investigan-presunto-fraude-EN19634505
$!La zona permaneció resguardada por la Policía Municipal mientras se realizaban las diligencias y maniobras de seguridad.
La zona permaneció resguardada por la Policía Municipal mientras se realizaban las diligencias y maniobras de seguridad. ULISES MARTÍNEZ

Elementos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar tras el reporte al sistema de emergencias 911, donde realizaron maniobras para controlar la situación y descartar riesgos.

$!Elementos de la Cruz Roja Saltillo brindaron atención médica inmediata a la mujer afectada sin necesidad de traslado hospitalario.
Elementos de la Cruz Roja Saltillo brindaron atención médica inmediata a la mujer afectada sin necesidad de traslado hospitalario. ULISES MARTÍNEZ

Paramédicos de la Cruz Roja Saltillo brindaron atención médica a la mujer afectada en el sitio, quien no requirió traslado a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal de Saltillo tomaron conocimiento de los hechos y mantuvieron resguardada la zona mientras se llevaban a cabo las labores de atención.

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