Catean bodega de muebles en Saltillo; investigan presunto fraude
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Investigaciones indican que la bodega se dedicaba a la venta de muebles, pero habría incumplimientos en la entrega de productos reportados por clientes
Elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno realizan un cateo en una bodega ubicada en el cruce de la privada Fátima y la calle Sauce, en la Zona Centro de Saltillo.
En el operativo participan elementos de la Policía de Coahuila, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes mantienen acordonada el área mientras se desarrollan las diligencias.
De acuerdo con las primeras investigaciones, en el inmueble se comercializan muebles; sin embargo, tras denuncias anónimas realizadas al sistema de emergencias 911 y ante la Fiscalía, se reportó el presunto incumplimiento en la entrega de productos.
Estas denuncias derivaron en la apertura de una carpeta de investigación por posible fraude, por lo que un juez autorizó el cateo para recabar evidencia en el lugar.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas. El sitio permanece asegurado y bajo resguardo de las autoridades mientras continúan las diligencias correspondientes.