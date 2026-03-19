Catean bodega de muebles en Saltillo; investigan presunto fraude

Elementos de corporaciones de seguridad de los tres niveles de gobierno realizan un cateo en una bodega ubicada en el cruce de la privada Fátima y la calle Sauce, en la Zona Centro de Saltillo.

En el operativo participan elementos de la Policía de Coahuila, Guardia Nacional, Ejército Mexicano y personal de la Fiscalía General del Estado, quienes mantienen acordonada el área mientras se desarrollan las diligencias.