Flamazo en vivienda al oriente de Saltillo provoca movilización de bomberos
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La caída de una repisa provocó un incidente con un tanque de gas en la planta alta de un domicilio
Un flamazo registrado la tarde de este martes en un domicilio ubicado en el cruce de Prolongación Cipreses y Río Yaqui, en la colonia Mirasierra, generó la movilización de cuerpos de emergencia luego del reporte de una presunta explosión.
De acuerdo con los primeros informes, el incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas cuando una mujer se encontraba cocinando en la planta alta de la vivienda, la cual está dividida en dos partes. En ese nivel habita un matrimonio junto con un adolescente y dos menores.
Presuntamente, una repisa se desprendió de manera inesperada y cayó sobre la manguera del gas, lo que provocó un flamazo proveniente de un tanque de aproximadamente 10 kilos.
TE PUEDE INTERESAR: Operativo vial por 8M iniciará desde las 14:00 horas en Saltillo
Tras el incidente, los integrantes de la familia salieron del domicilio por un balcón para ponerse a salvo y solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias 911.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para valorar a los involucrados; afortunadamente, ninguno presentó lesiones ni quemaduras, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.
Autoridades tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las recomendaciones correspondientes para evitar riesgos posteriores.