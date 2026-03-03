Flamazo en vivienda al oriente de Saltillo provoca movilización de bomberos

Un flamazo registrado la tarde de este martes en un domicilio ubicado en el cruce de Prolongación Cipreses y Río Yaqui, en la colonia Mirasierra, generó la movilización de cuerpos de emergencia luego del reporte de una presunta explosión.

De acuerdo con los primeros informes, el incidente ocurrió alrededor de las 17:30 horas cuando una mujer se encontraba cocinando en la planta alta de la vivienda, la cual está dividida en dos partes. En ese nivel habita un matrimonio junto con un adolescente y dos menores.

Presuntamente, una repisa se desprendió de manera inesperada y cayó sobre la manguera del gas, lo que provocó un flamazo proveniente de un tanque de aproximadamente 10 kilos.

TE PUEDE INTERESAR: Operativo vial por 8M iniciará desde las 14:00 horas en Saltillo