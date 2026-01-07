Joven muere al ingresar a la Cruz Roja, en Saltillo

Un joven no soportó las enfermedades que padecía y, al no presentarse a su trabajo, perdió la vida tras ser ingresado al área de urgencias de las instalaciones de la Cruz Roja.

El caso fue atendido por la Unidad Especializada en Investigación de Homicidios Dolosos de la Fiscalía General del Estado (FGE). La persona fallecida fue identificada como Julián Javier N., de 30 años de edad. A simple vista no se le observaron lesiones. Vestía una playera negra, short gris y calcetines blancos.

De acuerdo con la declaración de su madre, Juana María, mencionó que su hijo salió por la mañana rumbo a su trabajo en la empresa Dymai, ubicada en Ramos Arizpe, Coahuila. A su regreso al domicilio, lo encontró en la recámara, donde Julián Javier le manifestó que se sentía mal.

Ante la negativa de acudir a consulta médica, la familia solicitó la visita de un médico a domicilio, quien arribó alrededor de las 13:00 horas y refirió que el joven presentaba fiebre, por lo que le aplicó medicamentos y recomendó su traslado a un hospital. Aproximadamente una hora después, fue trasladado a la Cruz Roja, donde ingresó inconsciente.

El médico informó que el paciente ingresó sin signos vitales, con presencia de cianosis, y que al realizarle un electrocardiograma no se detectó actividad cardíaca. Como diagnóstico preliminar se señaló una probable neumonía con choque séptico.

Personal de Servicios Periciales realizó las diligencias correspondientes y ordenó el traslado del cuerpo para la autopsia de ley a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).