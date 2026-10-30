Saltillo: choca conductora contra auto y deja cuatro lesionados; es detenida

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    Saltillo: choca conductora contra auto y deja cuatro lesionados; es detenida
    Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes en el lugar. ULISES MARTÍNEZ

Una mujer tuvo que ser trasladada a un hospital, mientras que los otros tres ocupantes involucrados recibieron atención prehospitalaria sin requerir internamiento

Dos mujeres y dos menores de edad fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, luego de resultar lesionados en un accidente vial registrado en el cruce de las calles Eucalipto y Francisco Ealy Ortiz, en la colonia Zaragoza de Saltillo.

En el percance participaron un Mazda 6, conducido por Karen ¨N¨, de 28 años, quien viajaba acompañada de dos menores de edad. Por fortuna, los tres presentaron golpes menores y no fue necesario trasladarlos a un hospital.

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$!Dos menores de edad viajaban como pasajeros en el Mazda 6 al momento del impacto.
Dos menores de edad viajaban como pasajeros en el Mazda 6 al momento del impacto. ULISES MARTÍNEZ

El otro vehículo involucrado era un Chevrolet Chevy, en el que viajaba José ¨N¨, de 15 años, en compañía de una mujer, quien, debido a los golpes que presentaba, tuvo que ser trasladada a un hospital para su valoración.

De acuerdo con los primeros reportes, el Mazda circulaba por la calle Francisco Ealy Ortiz, en dirección a Cedros, cuando presuntamente su conductora no realizó el alto correspondiente.

$!Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender a las cuatro personas que resultaron con golpes tras el percance.
Paramédicos de la Cruz Roja acudieron para atender a las cuatro personas que resultaron con golpes tras el percance. ULISES MARTÍNEZ

Al continuar su trayectoria, el vehículo impactó en uno de los costados al Chevrolet Chevy, que transitaba por la calle Eucalipto en dirección al bulevar Fundadores.

Tras el choque, se solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de la Cruz Roja acudieron para valorar a los ocupantes de ambas unidades y brindarles atención prehospitalaria.

Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento de los hechos y permanecieron en el lugar a la espera de las aseguradoras. La conductora del Mazda quedó detenida y fue trasladada a las instalaciones médicas para su valoración.

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