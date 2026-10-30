Saltillo: choca conductora contra auto y deja cuatro lesionados; es detenida

Dos mujeres y dos menores de edad fueron atendidos por paramédicos de la Cruz Roja, luego de resultar lesionados en un accidente vial registrado en el cruce de las calles Eucalipto y Francisco Ealy Ortiz, en la colonia Zaragoza de Saltillo. En el percance participaron un Mazda 6, conducido por Karen ¨N¨, de 28 años, quien viajaba acompañada de dos menores de edad. Por fortuna, los tres presentaron golpes menores y no fue necesario trasladarlos a un hospital.

El otro vehículo involucrado era un Chevrolet Chevy, en el que viajaba José ¨N¨, de 15 años, en compañía de una mujer, quien, debido a los golpes que presentaba, tuvo que ser trasladada a un hospital para su valoración. De acuerdo con los primeros reportes, el Mazda circulaba por la calle Francisco Ealy Ortiz, en dirección a Cedros, cuando presuntamente su conductora no realizó el alto correspondiente.