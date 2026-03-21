Flores amarillas conquistan Saltillo: elevan hasta 80% las ventas de florerías

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Saltillo
/ 21 marzo 2026
    Flores amarillas conquistan Saltillo: elevan hasta 80% las ventas de florerías
    Tradición viral impulsa auge de flores amarillas en la ciudad. KATYA GONZÁLEZ
    Flores amarillas conquistan Saltillo: elevan hasta 80% las ventas de florerías
    Flores amarillas conquistan Saltillo: elevan hasta 80% las ventas de florerías

La tradición ligada a la llegada de la primavera impulsa la demanda, principalmente entre jóvenes

Saltillo se pintó de amarillo con la llegada de la primavera, pues este sábado las florerías de la ciudad registraron un aumento significativo en la venta de arreglos de este color, impulsado por una tradición que ha ganado fuerza en los últimos años.

La práctica de regalar flores amarillas tiene su origen en la telenovela argentina Floricienta de 2004 y su canción “Flores amarillas”. Aunque en Argentina la primavera inicia en septiembre, en México la costumbre se adoptó para el 21 de marzo, coincidiendo con el cambio de estación, y en algunos casos también se replica en septiembre.

https://vanguardia.com.mx/informacion/regalar-flores-amarillas-el-21-de-marzo-origen-y-significado-de-una-tradicion-que-florece-en-mexico-CN19639759

De acuerdo con florerías consultadas, la tendencia ha crecido de forma constante en los últimos cuatro años por lo que los negocios se prepararon con una mayor oferta de ramos y opciones de armado personalizado.

Ariadne Molina, de Flores, Follaje y Plantas del Norte, indicó que se prepararon alrededor de 500 bouquets para este día especialmente entre los jóvenes especialmente entre los 15 y 25 años, quienes siguen tendencias difundidas en redes sociales. Agregó que los arreglos más solicitados incluyen rosa amarilla, gerbera, girasol y margaritas, con precios promedio de 500 pesos.

Por su parte, Perla Tristán, de Florería Iris, coincidió en que el interés proviene principalmente de jóvenes. Indicó que desde las primeras horas del día registraron un flujo constante de pedidos, con al menos 20 entregas iniciales y una demanda en aumento conforme avanzaba la jornada.

Añadió que las ventas se incrementaron hasta en un 80 por ciento en comparación con un día normal, y que la comercialización continúa el 22 de marzo para quienes no pudieron adquirir flores el día principal.

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Katya González

Katya González

Reportera apasionada, crítica y multifacética, egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo, con experiencia en cobertura política y legislativa, dando seguimiento puntual a reformas y creación de nuevas leyes en el Congreso de Coahuila.

Además cubre temas de educación, con enfoque especial en las comunidades escolares y sus problemas, investigación generada por universidades, vigilancia de instituciones educativas que operan sin registro de validez oficial en el estado, y sucesos y estadísticas relacionadas con acoso escolar y la defensa de derechos de niñas, niños y mujeres.

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