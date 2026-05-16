Coahuila registra un contagio de sarampión por día; suman 81 casos confirmados al corte de mayo

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    Coahuila registra un contagio de sarampión por día; suman 81 casos confirmados al corte de mayo
    Autoridades sanitarias mantienen campañas de vacunación y vigilancia epidemiológica ante el aumento de casos de sarampión en Coahuila. ESPECIAL

Los contagios continúan al alza en la entidad. Los grupos más afectados son menores de un año, niños de uno a cuatro años y adultos jóvenes sin esquema completo de vacunación

La Secretaría de Salud federal reportó un incremento constante en los casos de sarampión en Coahuila, donde durante la última semana se mantuvo un promedio de un nuevo contagio confirmado por día.

De acuerdo con el corte actualizado al 15 de mayo, la entidad acumula 81 casos confirmados y 272 casos probables de esta enfermedad viral altamente contagiosa.

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Según los datos oficiales, el pasado 7 de mayo Coahuila registraba 74 contagios confirmados. En siete días, la cifra aumentó a 81 pacientes, mientras que también se sumaron 13 nuevos casos probables.

Las autoridades sanitarias señalaron que estos pacientes presentaron síntomas tras haber tenido contacto con personas infectadas y actualmente permanecen en espera de resultados de laboratorio.

MENORES, LOS MÁS AFECTADOS

La Secretaría de Salud indicó que la mayor incidencia de casos se concentra en niños menores de un año, seguidos por menores de entre uno y cuatro años.

El tercer grupo con más contagios corresponde a adultos de entre 25 y 29 años, quienes, de acuerdo con las autoridades, no completaron su esquema de vacunación durante la infancia.

Para contener la propagación del virus, la dependencia mantiene la aplicación de dosis de refuerzo. El esquema contempla dos aplicaciones para bebés y una dosis para adultos menores de 49 años.

VIGILAN PANORAMA NACIONAL

En Coahuila no se han reportado defunciones relacionadas con el sarampión. Sin embargo, a nivel nacional el panorama mantiene vigilancia epidemiológica debido al aumento de casos y fallecimientos.

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Hasta el corte más reciente, México acumula 10 mil 848 contagios confirmados y 13 defunciones distribuidas en estados como Tlaxcala, Zacatecas, Sinaloa, Guerrero, Michoacán, Ciudad de México, Jalisco y Durango.

Este último estado permanece bajo observación especial por parte de las autoridades sanitarias debido a su cercanía con Coahuila y al número de casos registrados.

Especialistas reiteraron el llamado a la población para mantenerse alerta ante síntomas relacionados con el sarampión y acudir a revisión médica en caso de sospecha o contacto con personas infectadas.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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