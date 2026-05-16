Coahuila registra un contagio de sarampión por día; suman 81 casos confirmados al corte de mayo

De acuerdo con el corte actualizado al 15 de mayo, la entidad acumula 81 casos confirmados y 272 casos probables de esta enfermedad viral altamente contagiosa.

La Secretaría de Salud federal reportó un incremento constante en los casos de sarampión en Coahuila , donde durante la última semana se mantuvo un promedio de un nuevo contagio confirmado por día.

Según los datos oficiales, el pasado 7 de mayo Coahuila registraba 74 contagios confirmados. En siete días, la cifra aumentó a 81 pacientes, mientras que también se sumaron 13 nuevos casos probables.

Las autoridades sanitarias señalaron que estos pacientes presentaron síntomas tras haber tenido contacto con personas infectadas y actualmente permanecen en espera de resultados de laboratorio.

MENORES, LOS MÁS AFECTADOS

La Secretaría de Salud indicó que la mayor incidencia de casos se concentra en niños menores de un año, seguidos por menores de entre uno y cuatro años.

El tercer grupo con más contagios corresponde a adultos de entre 25 y 29 años, quienes, de acuerdo con las autoridades, no completaron su esquema de vacunación durante la infancia.

Para contener la propagación del virus, la dependencia mantiene la aplicación de dosis de refuerzo. El esquema contempla dos aplicaciones para bebés y una dosis para adultos menores de 49 años.

VIGILAN PANORAMA NACIONAL

En Coahuila no se han reportado defunciones relacionadas con el sarampión. Sin embargo, a nivel nacional el panorama mantiene vigilancia epidemiológica debido al aumento de casos y fallecimientos.