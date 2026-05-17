Coahuila: A más de 10 años del fraude, TSJE recupera 28% de ‘ficreazo’

A más de 10 años del fraude de Ficrea, conocido como el “ficreazo” el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila solo ha logrado recuperar el 28 por ciento de los recursos perdidos en este megafraude. Luego de más de una década desde que el fondo de inversiones Ficrea fue disuelto formalmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en Coahuila la recuperación del dinero invertido —destinado al Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia— ha avanzado lentamente.

Entre 2010 y 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, entonces encabezado por Gregorio Pérez Mata, decidió invertir más de 126 millones de pesos en dicho fondo.

Presuntamente, esos recursos serían destinados a la capacitación de jueces, estímulos por desempeño, ampliación de salas y juzgados, así como a la adquisición de equipo tecnológico y de oficina que nunca llegó. En 2015, Ficrea se declaró en quiebra, dejando en la incertidumbre a miles de inversionistas en el país, tanto particulares como institucionales, entre ellos el Poder Judicial de Coahuila.

De acuerdo con información proporcionada por el propio Poder Judicial estatal, hasta mayo de este año se han recuperado, a través de los juicios vigentes, 36 millones 142 mil 838 pesos.

El Poder Judicial explicó que se trata de un asunto de carácter mercantil cuya tramitación y resolución corresponden a los Juzgados de Distrito en Materia Civil del Poder Judicial de la Federación.

Asimismo, señaló que desconoce si autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron algún proceso penal por el presunto fraude cometido por Ficrea. No obstante, hasta ahora en Coahuila no existe alguna causa penal relacionada con el caso que haya derivado en procesos ante la justicia local.

Publicidad