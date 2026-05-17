Coahuila: A más de 10 años del fraude, TSJE recupera 28% de ‘ficreazo’

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    Coahuila: A más de 10 años del fraude, TSJE recupera 28% de ‘ficreazo’
    El Poder Judicial local solo ha recuperado poco más de uno de cada cuatro pesos que invirtió fallidamente. IA

El Poder Judicial local desconoce si en la FGR hay un proceso contra los defraudadores

A más de 10 años del fraude de Ficrea, conocido como el “ficreazo” el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila solo ha logrado recuperar el 28 por ciento de los recursos perdidos en este megafraude.

Luego de más de una década desde que el fondo de inversiones Ficrea fue disuelto formalmente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), en Coahuila la recuperación del dinero invertido —destinado al Fondo para el Mejoramiento de la Administración de Justicia— ha avanzado lentamente.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/se-estanca-recuperacion-de-capital-del-caso-ficrea-JNVG3507608

Entre 2010 y 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Coahuila, entonces encabezado por Gregorio Pérez Mata, decidió invertir más de 126 millones de pesos en dicho fondo.

$!Esta sociedad financiera popular defraudó con más de 6 mil millones de pesos a unos seis mil ahorradores.
Esta sociedad financiera popular defraudó con más de 6 mil millones de pesos a unos seis mil ahorradores. Archivo

Presuntamente, esos recursos serían destinados a la capacitación de jueces, estímulos por desempeño, ampliación de salas y juzgados, así como a la adquisición de equipo tecnológico y de oficina que nunca llegó.

En 2015, Ficrea se declaró en quiebra, dejando en la incertidumbre a miles de inversionistas en el país, tanto particulares como institucionales, entre ellos el Poder Judicial de Coahuila.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/acusan-victimas-de-ficrea-red-de-omision-y-silencio-BE18585105

De acuerdo con información proporcionada por el propio Poder Judicial estatal, hasta mayo de este año se han recuperado, a través de los juicios vigentes, 36 millones 142 mil 838 pesos.

$!Gregorio Pérez Mata era presidente del Poder Judicial de Coahuila cuando se realizó esta fallida inversión.
Gregorio Pérez Mata era presidente del Poder Judicial de Coahuila cuando se realizó esta fallida inversión. Archivo

El Poder Judicial explicó que se trata de un asunto de carácter mercantil cuya tramitación y resolución corresponden a los Juzgados de Distrito en Materia Civil del Poder Judicial de la Federación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/alargan-resolucion-sobre-controversia-por-caso-ficrea-EQVG3554541

Asimismo, señaló que desconoce si autoridades como la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron algún proceso penal por el presunto fraude cometido por Ficrea.

No obstante, hasta ahora en Coahuila no existe alguna causa penal relacionada con el caso que haya derivado en procesos ante la justicia local.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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