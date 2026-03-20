Regalar flores amarillas el 21 de marzo: origen y significado de una tradición que florece en México

Regalar flores es una forma de comunicación simbólica que ha sido utilizada desde la antigüedad para expresar emociones y transmitir mensajes sin palabras.

Cada 21 de marzo, diversas ciudades de México se llenan de color amarillo con el intercambio y regalo de flores, una práctica que ha ganado popularidad en los últimos años y que se asocia con el inicio de la primavera , así como con distintos significados culturales y sociales.

¿POR QUÉ SE REGALAN FLORES AMARILLAS EL 21 DE MARZO EN MÉXICO?

El 21 de marzo y su vínculo con la primavera

Una de las principales razones por las que se regalan flores amarillas en esta fecha es la llegada de la primavera en el hemisferio norte. Este cambio de estación está asociado con la renovación de la naturaleza, el florecimiento y el inicio de un nuevo ciclo.

El color amarillo, por su relación con la luz solar, suele vincularse con conceptos como la energía, la vitalidad y el renacimiento, lo que lo convierte en un símbolo representativo de esta temporada.

Relación con el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial

Desde 2019, el 21 de marzo también se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial. En este contexto, las flores amarillas han sido adoptadas en algunos espacios como un símbolo de esperanza y de la búsqueda de igualdad, en línea con los valores que promueve esta fecha.

¿QUÉ TIENE QUE VER ‘FLORICIENTA’ CON LAS FLORES AMARILLAS?

Otro de los factores que ha impulsado la popularidad de esta tradición es la influencia de la telenovela argentina Floricienta, protagonizada por Florencia Bertotti.

La canción “Flores amarillas” se convirtió en un referente cultural, asociando este tipo de flores con el amor idealizado. Aunque en Argentina la primavera inicia en septiembre, en México la práctica se adoptó para marzo, coincidiendo con el cambio de estación, y también se replica en septiembre en algunos casos.