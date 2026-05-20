Foro de Abogados Saltillo denuncia rezago de expedientes y fallas digitales en Ciudad Judicial

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    Foro de Abogados Saltillo denuncia rezago de expedientes y fallas digitales en Ciudad Judicial
    Abogados solicitaron una reunión urgente con el magistrado Miguel Mery Ayup ante problemas en la operación de Ciudad Judicial. OMAR SAUCEDO

El Foro Profesional de Abogados de Saltillo solicitó una reunión urgente con el magistrado Miguel Mery Ayup, al señalar retrasos en expedientes laborales y problemas en la transición al sistema digital

A dos meses de haber iniciado operaciones, la Ciudad Judicial enfrenta señalamientos por rezago en expedientes y fallas en la digitalización de procesos. El Foro Profesional de Abogados de Saltillo denunció afectaciones principalmente en las áreas laboral y mercantil.

“Casos laborales que tenían que atenderse en un lapso de tres días, llevan ocho meses estancados”, dijo Xavier Laureano, presidente del Foro Profesional de Abogados de Saltillo.

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Indicó que uno de los principales problemas se presenta en los juzgados laborales. Según abogados litigantes, existe un rezago de miles de casos en la radicación de demandas y hay asuntos presentados desde septiembre del año pasado que aún no han sido formalmente recibidos por jueces.

“Se estima que hay casos presentados desde septiembre del año pasado que, al día de hoy, ni siquiera han sido formalmente recibidos por los jueces. Mientras que la ley estipula un plazo de tres días para este trámite, el retraso actual supera los siete meses”, dijo.

Laureano atribuye estos inconvenientes a la gestión del anterior administrador, a quien señalan de carecer de conocimientos en materia laboral. Aseguró que esto derivó en una desorganización de diligencias y acumulación de expedientes sin procesar.

“Un ejemplo de esta ineficiencia es la ratificación de convenios entre patrones y trabajadores: un trámite que anteriormente tomaba 15 minutos, actualmente registra esperas de hasta dos horas”, dijo.

FALLAS EN DIGITALIZACIÓN

Aunque el Poder Judicial ha apostado por un modelo electrónico, abogados denunciaron que la ejecución ha sido deficiente. Entre las principales inconformidades señalaron expedientes incompletos y falta de digitalización total de archivos físicos.

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“Se exige el uso de medios digitales, pero el personal del tribunal aún no termina de digitalizar la totalidad de los expedientes físicos”.

Además, Laureano indicó que en el archivo físico se ha limitado a los abogados a revisar únicamente cinco expedientes por día, situación que complica el trabajo de despachos que manejan decenas de asuntos activos.

También señaló que no hubo capacitación previa ni suficiente difusión sobre el funcionamiento del nuevo sistema antes del cambio de sede realizado en marzo.

Los litigantes expresaron además inconformidad por las dificultades para mantener contacto directo con secretarios de acuerdos y jueces. Asimismo, criticaron la creación de un Juzgado Único Mercantil, figura que consideran insuficiente para atender la carga de trabajo que anteriormente se distribuía en varios juzgados.

Esta semana, una comisión de abogados fue recibida por el oficial mayor Manuel Gil para entregar un pliego petitorio. Entre las principales exigencias se encuentra una reunión urgente con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel Mery Ayup, para establecer acuerdos que permitan atender las deficiencias técnicas y administrativas denunciadas.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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