Estalla inconformidad de vecinos en la Torreón Jardín por cobros obligatorios de vigilancia en recibos de agua

Según explicaron los residentes, la aportación para vigilancia se aplica de manera automática junto con el cobro de agua y drenaje. Con la reciente modificación, las tarifas oscilan entre los 295 y los 520 pesos mensuales, dependiendo de la categoría del usuario, situación que ha llevado a los vecinos a exigir cuentas claras sobre el manejo de dichos recursos.

TORREÓN, COAH. - Habitantes de la colonia Torreón Jardín manifestaron su rechazo ante los cargos por concepto de seguridad que la Asociación de Colonos integra en las facturas del agua. Los afectados denunciaron que este cobro carece de un desglose transparente y que sufrió un incremento a partir de este mes de mayo.

La comunidad enfatizó que la actualización impactó severamente su presupuesto mensual. Como ejemplo, explicaron que un hogar con contrato doméstico y un consumo promedio de 25 metros cúbicos paga alrededor de 530 pesos por el servicio de agua, a los que se suman 295 pesos por concepto de seguridad, elevando la factura total a más de 800 pesos.

Los inconformes calificaron la medida como desproporcionada y criticaron la falta de transparencia en el proceso, argumentando que los recibos no especifican formalmente este cargo adicional.

De acuerdo con los testimonios, el aumento fue ratificado durante una asamblea general celebrada el pasado 28 de abril, provocando que, en algunos casos, el incremento para las viviendas de la zona alcanzara hasta un 60 por ciento.

Por su parte, la mesa directiva de la Asociación de Colonos justificó el ajuste al señalar que es necesario contratar más guardias para cubrir nuevas jornadas laborales, además de absorber el incremento al salario mínimo y financiar la sustitución de patrullas debido al deterioro de las unidades actualmente utilizadas.

A pesar de estos argumentos, los colonos sostienen que los estados de cuenta continúan siendo ambiguos, ya que no detallan el destino final ni la distribución de los recursos recaudados.

La principal inconformidad radica en la obligatoriedad del cobro. Beatriz, una residente del sector que solicitó mantener su identidad en reserva por temor a represalias, señaló que la oficina administrativa condiciona el pago del servicio de agua a la liquidación total del concepto de vigilancia.