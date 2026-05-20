Exigen justicia por presunto abuso a menor en colegio de Torreón

Integrantes de Justicieras por Nuestras Infancias y la madre de una niña presuntamente víctima de abuso sexual en un colegio privado de Torreón se manifestaron a las afueras del Centro de Justicia Penal para reclamar el cambio de medida cautelar del presunto responsable, así como exigir a las autoridades que el caso no quede impune. María, madre de la víctima, recordó que desde marzo de 2025 el presunto responsable, Gerardo “N”, fue vinculado a proceso; sin embargo, aseguró que, pese a las pruebas presentadas, la autoridad judicial modificó la medida cautelar de prisión preventiva por prisión domiciliaria.

“Estoy cansada de tanta injusticia. El colegio está metiendo influencias. Que no quede impune lo que le hicieron a mi niña”, comentó la madre, quien pidió mantener el anonimato para evitar que su hija sea revictimizada. Aseguró que a su hija, de 3 años de edad, le han realizado diversas pruebas médicas y psicológicas. Además, señaló que la menor identifica al presunto agresor, un maestro de música, como la persona que habría cometido el abuso sexual. “No es justa la situación. ¿Por qué vivir con esta tristeza, con este proceso? ¿Por qué con los niños? Los niños no se tocan, los niños no mienten”, expresó. La madre relató que actualmente su hija recibe terapias especializadas y avanza poco a poco en su proceso de recuperación.

“Ya no sé de qué manera pedir ayuda”, añadió. Por su parte, Nallely Salazar, vocera de Justicieras por Nuestras Infancias, aseguró que una segunda madre de familia denunció ante las autoridades que su hija presentaba conductas inusuales y señales de posible violencia, presuntamente ocurridas también en el mismo colegio. No obstante, afirmó que la mujer fue ignorada y revictimizada. Salazar exigió que se realicen investigaciones inmediatas y exhaustivas. Asimismo, señaló que estos hechos generan preocupación social y evidencian la necesidad de actuar con perspectiva de infancia y un enfoque de protección integral. “La otra madre decidió desistir porque en este tipo de delitos las víctimas cargan con la culpa y la vergüenza cuando no debería ser así. Que pague el responsable o los responsables”, comentó.

Ariadne Lamont, coordinadora de Justicieras por Nuestras Infancias, invitó a otras madres y padres de familia que hayan detectado conductas inusuales en sus hijas o hijos a presentar una denuncia y acercarse al colectivo, al considerar que, si existen dos casos señalados dentro del mismo colegio, podría haber más. Además, exigió a las autoridades que amplíen las investigaciones dentro de la institución educativa y recaben toda la información necesaria para esclarecer los hechos denunciados.

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