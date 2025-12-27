Fortalece Saltillo su red de centros comunitarios y beneficia a más de 6 mil personas

Saltillo
/ 27 diciembre 2025
    Fortalece Saltillo su red de centros comunitarios y beneficia a más de 6 mil personas
    El alcalde Javier Díaz González destacó que los centros comunitarios de Saltillo se consolidaron como espacios de desarrollo integral durante 2025. FOTO: CORTESÍA

En el primer año de la administración municipal encabezada por Javier Díaz González consolidó 35 espacios clave para el desarrollo social, con inversión superior a los 9 mdp

Durante el primer año de la administración del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó el funcionamiento y alcance de los 35 centros comunitarios existentes en la ciudad, consolidándolos como espacios de encuentro, aprendizaje y desarrollo integral para las familias.

El Presidente Municipal informó que, a lo largo de 2025, estos espacios beneficiaron directamente a 6 mil 396 saltillenses, principalmente en colonias consideradas estratégicas por su densidad poblacional y necesidades sociales.

“En estos espacios ubicados en zonas estratégicas beneficiamos a 6 mil 396 saltillenses en este 2025”, destacó Javier Díaz, al subrayar el papel de los centros comunitarios como ejes de inclusión y bienestar social.

$!Los talleres productivos impartidos en los centros comunitarios permitieron a cientos de personas adquirir habilidades para el autoempleo.
Los talleres productivos impartidos en los centros comunitarios permitieron a cientos de personas adquirir habilidades para el autoempleo. FOTO: CORTESÍA

Como parte del fortalecimiento de la red, el Edil señaló que se destinaron recursos para la construcción de un nuevo centro comunitario en la colonia Urdiñola, así como la ampliación de los centros ubicados en las colonias Miguel Hidalgo y Satélite Sur. Además, se edificó un Espacio DIF dentro del centro comunitario de la colonia Tierra y Libertad. Estas acciones representaron una inversión global de 9.2 millones de pesos.

En materia de impulso económico y autoempleo, el alcalde detalló que se impartieron 147 talleres productivos enfocados en áreas como cocina, estética, manualidades, artesanías y diversos oficios, en los cuales se inscribieron mil 656 usuarios.

De manera paralela, los centros comunitarios ofrecieron cursos y asesorías académicas para distintos niveles educativos, incluyendo preparatoria Mujeres Inspira, computación, inglés, robótica y cursos de verano. En estos programas participaron mil 525 personas de todas las edades.

“Los centros comunitarios fueron espacios donde además se brindaron consultas médicas, dentales y psicológicas, en beneficio de más de 10 mil personas”, puntualizó el Edil, al resaltar el enfoque integral de los servicios ofrecidos.

$!Durante el año se llevaron a cabo 115 eventos internos orientados al fortalecimiento del tejido social.
Durante el año se llevaron a cabo 115 eventos internos orientados al fortalecimiento del tejido social. FOTO: CORTESÍA

Javier Díaz agregó que durante el año se llevaron a cabo 115 eventos internos orientados al fortalecimiento del tejido social, la promoción del bienestar comunitario y el fomento de la participación ciudadana, entre los que destacaron las Zonas de Paz, concursos de robótica y la iniciativa comunitaria “Por amor a mi barrio”.

Finalmente, en coordinación con el DIF Saltillo, se realizó la entrega de cobijas, pijamas y ropa invernal en los centros comunitarios Margaritas, Omega y Mirasierra. Los apoyos, donados por la Asociación de Contratistas Hispanos de Estados Unidos, beneficiaron a 460 personas en situación de vulnerabilidad.

Temas


Capacitación
emprendimiento

Localizaciones


Saltillo

Organizaciones


DIF Saltillo

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

