Fortalece Saltillo su red de centros comunitarios y beneficia a más de 6 mil personas

Durante el primer año de la administración del alcalde Javier Díaz González, el Gobierno Municipal de Saltillo reforzó el funcionamiento y alcance de los 35 centros comunitarios existentes en la ciudad, consolidándolos como espacios de encuentro, aprendizaje y desarrollo integral para las familias. El Presidente Municipal informó que, a lo largo de 2025, estos espacios beneficiaron directamente a 6 mil 396 saltillenses, principalmente en colonias consideradas estratégicas por su densidad poblacional y necesidades sociales. TE PUEDE INTERESAR: Diciembre deja trágico saldo en vialidades de Saltillo y Ramos: 28 accidentes y siete muertes “En estos espacios ubicados en zonas estratégicas beneficiamos a 6 mil 396 saltillenses en este 2025”, destacó Javier Díaz, al subrayar el papel de los centros comunitarios como ejes de inclusión y bienestar social.

Como parte del fortalecimiento de la red, el Edil señaló que se destinaron recursos para la construcción de un nuevo centro comunitario en la colonia Urdiñola, así como la ampliación de los centros ubicados en las colonias Miguel Hidalgo y Satélite Sur. Además, se edificó un Espacio DIF dentro del centro comunitario de la colonia Tierra y Libertad. Estas acciones representaron una inversión global de 9.2 millones de pesos. En materia de impulso económico y autoempleo, el alcalde detalló que se impartieron 147 talleres productivos enfocados en áreas como cocina, estética, manualidades, artesanías y diversos oficios, en los cuales se inscribieron mil 656 usuarios. De manera paralela, los centros comunitarios ofrecieron cursos y asesorías académicas para distintos niveles educativos, incluyendo preparatoria Mujeres Inspira, computación, inglés, robótica y cursos de verano. En estos programas participaron mil 525 personas de todas las edades. “Los centros comunitarios fueron espacios donde además se brindaron consultas médicas, dentales y psicológicas, en beneficio de más de 10 mil personas”, puntualizó el Edil, al resaltar el enfoque integral de los servicios ofrecidos.