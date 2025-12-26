Diciembre deja trágico saldo en vialidades de Saltillo y Ramos: 28 accidentes y siete muertes

Durante el mes de diciembre, las vialidades de Saltillo y Ramos Arizpe han sido escenario de un total de 26 accidentes automovilísticos con un saldo de seis personas fallecidas.

La mañana del viernes 26 de diciembre un hombre perdió la vida al volcarse en el bulevar Fundadores. Este accidente se suma a una ola de siniestros viales provocados por manejar sin precaución o en estado de ebriedad.

De acuerdo con registros de VANGUARDIA, entre los incidentes con consecuencias fatales destaca un choque múltiple en la carretera a Zacatecas, donde el operador Isaí Cirilo Ruiz perdió la vida y tres personas resultaron heridas de gravedad tras la incorporación imprudente de una camioneta a la vía.

Las zonas urbanas de Saltillo también reportaron decesos trágicos: en el bulevar Venustiano Carranza, un hombre de 41 años murió al impactar su vehículo contra un filtro antialcohol; en el bulevar Fundadores, una joven de 26 años perdió la vida tras chocar contra un poste de concreto; y en el Periférico Luis Echeverría Álvarez un adolescente de 16 años falleció tras la volcadura de una camioneta.

Asimismo, la carretera a Monclova fue sitio de una volcadura que cobró la vida de una pareja de aproximadamente 40 años. En Ramos Arizpe, un hombre de 60 años falleció tras chocar contra un árbol al sufrir un infarto mientras conducía.

IMPRUDENCIA Y DAÑOS A INFRAESTRUCTURA

La conducción bajo los efectos del alcohol y la omisión de señales de tránsito han sido factores determinantes en la mayoría de los choques múltiples y carambolas.

Ejemplo de ello fue un conductor ebrio que provocó un accidente de seis vehículos en el Periférico Luis Echeverría , dejando cinco lesionados. Además, se reportaron graves daños a la propiedad pública y privada, incluyendo un boquete en la barda de una escuela primaria y el derribo total de un parabús por un conductor en estado de ebriedad.

En colonias como San Patricio, Virreyes y el centro de Ramos Arizpe, la falta de respeto a los semáforos y señales de alto provocó colisiones que proyectaron vehículos contra banquetas y camellones.

VULNERABILIDAD EN MOTOCICLISTAS

Los accidentes que involucran motocicletas han dejado saldos de fracturas y traumatismos craneoencefálicos, frecuentemente causados por cortes de circulación provocados por automovilistas.

Por su parte, el transporte de carga y de personal también registró eventos de alto impacto: en Ramos Arizpe, un tren partió en dos a un tráiler que intentó cruzar sin precaución. En otros hechos, el cansancio de los choferes provocó el derribo de árboles y la volcadura de un autobús de transporte de personal en la carretera a Zacatecas, resultando en 18 trabajadores lesionados.