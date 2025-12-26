Diciembre deja trágico saldo en vialidades de Saltillo y Ramos: 28 accidentes y siete muertes

Saltillo
/ 26 diciembre 2025
    Diciembre deja trágico saldo en vialidades de Saltillo y Ramos: 28 accidentes y siete muertes
    Autoridades de tránsito y protección civil reiteraron el al llamado a conducir con precaución, respetar los límites de velocidad y evitar manejar bajo los efectos del alcohol. FOTO: ARCHIVO

Saltillo y Ramos Arizpe cierran el año con una racha de accidentes viales marcados por el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y la omisión de señalamientos

Durante el mes de diciembre, las vialidades de Saltillo y Ramos Arizpe han sido escenario de un total de 26 accidentes automovilísticos con un saldo de seis personas fallecidas.

La mañana del viernes 26 de diciembre un hombre perdió la vida al volcarse en el bulevar Fundadores. Este accidente se suma a una ola de siniestros viales provocados por manejar sin precaución o en estado de ebriedad.

TE PUEDE INTERESAR: Zona metropolitana de Saltillo acumula 67 suicidios en lo que va del año

De acuerdo con registros de VANGUARDIA, entre los incidentes con consecuencias fatales destaca un choque múltiple en la carretera a Zacatecas, donde el operador Isaí Cirilo Ruiz perdió la vida y tres personas resultaron heridas de gravedad tras la incorporación imprudente de una camioneta a la vía.

Las zonas urbanas de Saltillo también reportaron decesos trágicos: en el bulevar Venustiano Carranza, un hombre de 41 años murió al impactar su vehículo contra un filtro antialcohol; en el bulevar Fundadores, una joven de 26 años perdió la vida tras chocar contra un poste de concreto; y en el Periférico Luis Echeverría Álvarez un adolescente de 16 años falleció tras la volcadura de una camioneta.

Asimismo, la carretera a Monclova fue sitio de una volcadura que cobró la vida de una pareja de aproximadamente 40 años. En Ramos Arizpe, un hombre de 60 años falleció tras chocar contra un árbol al sufrir un infarto mientras conducía.

IMPRUDENCIA Y DAÑOS A INFRAESTRUCTURA

La conducción bajo los efectos del alcohol y la omisión de señales de tránsito han sido factores determinantes en la mayoría de los choques múltiples y carambolas.

Ejemplo de ello fue un conductor ebrio que provocó un accidente de seis vehículos en el Periférico Luis Echeverría , dejando cinco lesionados. Además, se reportaron graves daños a la propiedad pública y privada, incluyendo un boquete en la barda de una escuela primaria y el derribo total de un parabús por un conductor en estado de ebriedad.

En colonias como San Patricio, Virreyes y el centro de Ramos Arizpe, la falta de respeto a los semáforos y señales de alto provocó colisiones que proyectaron vehículos contra banquetas y camellones.

VULNERABILIDAD EN MOTOCICLISTAS

Los accidentes que involucran motocicletas han dejado saldos de fracturas y traumatismos craneoencefálicos, frecuentemente causados por cortes de circulación provocados por automovilistas.

Por su parte, el transporte de carga y de personal también registró eventos de alto impacto: en Ramos Arizpe, un tren partió en dos a un tráiler que intentó cruzar sin precaución. En otros hechos, el cansancio de los choferes provocó el derribo de árboles y la volcadura de un autobús de transporte de personal en la carretera a Zacatecas, resultando en 18 trabajadores lesionados.

Temas


accidentes viales
Motos
salud física

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Esta planta cementera está causando contaminación con el polvo que se puede apreciar a simple vista.

Saltillo: Planta cementera genera alta contaminación con polvo (VIDEO)
La Dra. Leanne Williams (Stanford) lidera el cambio hacia diagnósticos basados en la biología y no solo en síntomas.

Stanford identifica seis tipos de depresión mediante el mapeo de circuitos cerebrales
Image of cute pretty young woman wearing hat and scarf. Looking aside chatting by phone.

Los 50 mejores mensajes para felicitar la Navidad 2025 por WhatsApp
Vista aérea del Pentágono en Arlington, Virginia. El dominio de China en la fabricación de baterías está generando alarmas mucho más allá de la industria automotriz.

El punto débil del Pentágono y los titanes de la IA: necesitan las baterías chinas
La inversión de Cook envía una señal de apoyo al director ejecutivo de Nike, Elliott Hill.

Tim Cook duplica su apuesta en Nike con compra de 3 mdd en acciones
La reflexión hacia la búsqueda de la Paz, se enfocó en la responsabilidad de buscarla.

Papa León XIV llama a la responsabilidad para la paz global, en su primer mensaje de Navidad
Pino Cósmico, es como llamó la NASA al fenómeno de estrellas que forman la figura; el gas que hay alrededor de ellas, ayuda a generar el tono verde.

Nasa revela imagen de Pino Navideño en el universo a 2 mil 500 años luz
El acuerdo representa la mayor compra de Nvidia en su historia

Nvidia concreta compra histórica de activos de Groq por 20 mmdd