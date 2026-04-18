Lleva Municipio jornada de bienestar animal a la colonia Saltillo 2000

El alcalde Javier Díaz González encabezó estas acciones con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de una jornada realizada en el Centro Comunitario de la colonia Saltillo 2000, ubicado sobre la calle Escuela Miguel López.

Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de seres de compañía y contribuir a la salud pública, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene activas las campañas de esterilización en distintos sectores de la ciudad.

“Trabajamos todos los días para construir un Saltillo más humano y responsable, donde el cuidado de nuestros seres de compañía es una prioridad compartida”, señaló el edil, al invitar a la ciudadanía a aprovechar estos servicios.

Las acciones forman parte de una estrategia integral que busca prevenir el abandono de animales y reducir riesgos sanitarios, mediante la oferta de servicios gratuitos y de bajo costo en colonias de la capital.

Durante la jornada se contó con la participación de asociaciones civiles como Dignidad Animal A.C., así como especialistas en bienestar animal, quienes brindaron atención profesional a perros y gatos.

El alcalde destacó que estas campañas generan beneficios tanto para los animales como para la comunidad, al disminuir la presencia de animales en situación de calle y promover una cultura de respeto y cuidado.