Lleva Municipio jornada de bienestar animal a la colonia Saltillo 2000

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Saltillo
/ 18 abril 2026
    Lleva Municipio jornada de bienestar animal a la colonia Saltillo 2000
    Las campañas buscan reducir la población de animales en situación de calle y prevenir riesgos sanitarios. CORTESÍA

El Gobierno Municipal de Saltillo fortalece las campañas de esterilización y cuidado animal con jornadas en colonias, promoviendo la tenencia responsable y la salud pública

Con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de seres de compañía y contribuir a la salud pública, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene activas las campañas de esterilización en distintos sectores de la ciudad.

El alcalde Javier Díaz González encabezó estas acciones con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a través de una jornada realizada en el Centro Comunitario de la colonia Saltillo 2000, ubicado sobre la calle Escuela Miguel López.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/desde-un-crucero-ayuntamiento-de-saltillo-te-invita-a-decidir-que-obra-realizara-el-municipio-en-tu-colonia-PC20110609
$!Servicios como vacunación y desparasitación se ofrecen de manera gratuita a la ciudadanía.
Servicios como vacunación y desparasitación se ofrecen de manera gratuita a la ciudadanía. CORTESÍA

“Trabajamos todos los días para construir un Saltillo más humano y responsable, donde el cuidado de nuestros seres de compañía es una prioridad compartida”, señaló el edil, al invitar a la ciudadanía a aprovechar estos servicios.

Las acciones forman parte de una estrategia integral que busca prevenir el abandono de animales y reducir riesgos sanitarios, mediante la oferta de servicios gratuitos y de bajo costo en colonias de la capital.

Durante la jornada se contó con la participación de asociaciones civiles como Dignidad Animal A.C., así como especialistas en bienestar animal, quienes brindaron atención profesional a perros y gatos.

El alcalde destacó que estas campañas generan beneficios tanto para los animales como para la comunidad, al disminuir la presencia de animales en situación de calle y promover una cultura de respeto y cuidado.

$!Personal municipal y asociaciones civiles brindaron atención a perros y gatos durante la jornada.
Personal municipal y asociaciones civiles brindaron atención a perros y gatos durante la jornada. CORTESÍA

Asimismo, se informó que los procedimientos de esterilización cuentan con cuotas de recuperación accesibles, mientras que servicios como vacunación y desparasitación se ofrecen de manera gratuita.

Las autoridades municipales adelantaron que estas jornadas continuarán en centros comunitarios y espacios públicos de diversas colonias, como parte del compromiso de fortalecer el bienestar animal y la convivencia responsable.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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