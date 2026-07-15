Fortalecerán presencia de cuadrillas ambientales en todos los sectores de Saltillo

Con el objetivo de mejorar la atención a la ciudadanía y fortalecer las acciones en favor del entorno urbano, el alcalde Javier Díaz González sostuvo una reunión de trabajo con el director de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, Emmanuel Olache Valdés, así como con los responsables de las distintas áreas que integran esta dependencia municipal. Durante el encuentro, el edil destacó la importancia de las labores que realiza esta dirección para ofrecer mejores espacios públicos y elevar la calidad de vida de las familias saltillenses.

Díaz González informó que actualmente la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable cuenta con 21 cuadrillas que trabajan de manera permanente en diferentes puntos de la ciudad, y señaló que se buscará fortalecer su capacidad operativa para ampliar la cobertura de atención. “Queremos fortalecer los trabajos que se realizan en la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable para incrementar la presencia de las cuadrillas en todos los sectores de la ciudad y brindar a la población un mejor entorno”, afirmó el alcalde.

El presidente municipal señaló que será fundamental mantener una coordinación transversal con la Dirección de Servicios Públicos y la Dirección de Infraestructura y Obra Pública, con el propósito de ofrecer una atención integral a las necesidades de la ciudad. Entre las acciones que desarrolla la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable se encuentran la rehabilitación y embellecimiento de parques y jardines públicos, limpieza de arroyos y callejones, así como jornadas de reforestación, entre otras actividades.

El alcalde reiteró que estos trabajos deben mantenerse de manera permanente en todos los sectores de Saltillo para que los beneficios lleguen a cada colonia y comunidad. Por su parte, Emmanuel Olache Valdés aseguró que la dependencia continuará trabajando con el mismo ritmo y fortalecerá la coordinación con otras áreas municipales para mejorar la eficiencia de las acciones ambientales que se realizan en la capital del estado.