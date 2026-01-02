$!Fotogalería: Diciembre despide 2025 entre luces y tradición navideña

El último mes de 2025 se vivió en la ciudad con un ambiente marcado por la tradición y el espíritu festivo, donde la decoración navideña se convirtió en protagonista. Luces, nacimientos, árboles y adornos transformaron calles, plazas y espacios públicos, especialmente en el Centro Histórico, que se consolidó como punto de encuentro para familias y visitantes.

Las imágenes de esta etapa final del año reflejan no solo el cierre de un ciclo, sino también la convivencia social, el impulso al comercio local y la identidad cultural que caracteriza a la temporada decembrina. Diciembre cerró así como un mes de color, calidez y celebración, dejando postales que simbolizan la unión y esperanza con las que la comunidad despidió 2025.

Esta fotogalería reúne algunos de los acontecimientos más relevantes y representativos del cierre e inicio de año en la región. Desde la magia de la decoración navideña, tanto en colonias como en el Centro Histórico, hasta el ambiente festivo de la Caravana Coca-Cola y el dinamismo de las compras navideñas.

También se captan los efectos del frente frío, que impactó con fuerza en colonias de la periferia. En el ámbito público y político, destacan la entrevista con el gobernador Manolo Jiménez, la visita de Galilea Montijo, la presencia de Luisa María Alcalde (presidenta de Morena) y la presentación de libro que realizó Lorenzo Córdova en la ciudad. Se incluyen además eventos de desarrollo y creatividad como Etiqus Summit 2025, la expo homenaje al querido artista norestense Geroca, la iniciativa de reforma vecinal, así como los Informes de Resultados de Tomás Gutiérrez y Javier Díaz, reflejando una agenda diversa que marca el pulso social, económico y político de la comunidad.