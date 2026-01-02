Fotogalería: Diciembre despide 2025 entre luces y tradición navideña

Diciembre marcó el cierre de 2025 con un ambiente lleno de luces, color y tradición, donde la decoración navideña transformó la ciudad y dio identidad al último mes del año.

El último mes de 2025 se vivió en la ciudad con un ambiente marcado por la tradición y el espíritu festivo, donde la decoración navideña se convirtió en protagonista. Luces, nacimientos, árboles y adornos transformaron calles, plazas y espacios públicos, especialmente en el Centro Histórico, que se consolidó como punto de encuentro para familias y visitantes.

Las imágenes de esta etapa final del año reflejan no solo el cierre de un ciclo, sino también la convivencia social, el impulso al comercio local y la identidad cultural que caracteriza a la temporada decembrina. Diciembre cerró así como un mes de color, calidez y celebración, dejando postales que simbolizan la unión y esperanza con las que la comunidad despidió 2025.

Esta fotogalería reúne algunos de los acontecimientos más relevantes y representativos del cierre e inicio de año en la región. Desde la magia de la decoración navideña, tanto en colonias como en el Centro Histórico, hasta el ambiente festivo de la Caravana Coca-Cola y el dinamismo de las compras navideñas.

También se captan los efectos del frente frío, que impactó con fuerza en colonias de la periferia. En el ámbito público y político, destacan la entrevista con el gobernador Manolo Jiménez, la visita de Galilea Montijo, la presencia de Luisa María Alcalde (presidenta de Morena) y la presentación de libro que realizó Lorenzo Córdova en la ciudad. Se incluyen además eventos de desarrollo y creatividad como Etiqus Summit 2025, la expo homenaje al querido artista norestense Geroca, la iniciativa de reforma vecinal, así como los Informes de Resultados de Tomás Gutiérrez y Javier Díaz, reflejando una agenda diversa que marca el pulso social, económico y político de la comunidad.

  • $!Bobby Pulido y Alicia Villarreal pusieron a cantar a todo en el Estadio Fco. I. Madero.
    Bobby Pulido y Alicia Villarreal pusieron a cantar a todo en el Estadio Fco. I. Madero. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Una caravana de fe y color inundó las calles de la ciudad durante los festejos del Santuario de Guadalupe.
    Una caravana de fe y color inundó las calles de la ciudad durante los festejos del Santuario de Guadalupe. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Una vez más la Caravana Coca Cola encendió las principales vialidades.
    Una vez más la Caravana Coca Cola encendió las principales vialidades. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, presentó su primer informe de Gobierno.
    El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez, presentó su primer informe de Gobierno. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Tomás Gutiérrez presentó avances en matreria de seguridad e inversiones.
    Tomás Gutiérrez presentó avances en matreria de seguridad e inversiones. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Javier Díaz presentó su primer informe de Resultados.
    Javier Díaz presentó su primer informe de Resultados. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!El Alcalde de Saltillo estuvo acompañado en su informe por importantes figuras de la polícita, el sector privado y asociaciones civiles.
    El Alcalde de Saltillo estuvo acompañado en su informe por importantes figuras de la polícita, el sector privado y asociaciones civiles. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Las ladrilleras que se concentran al norte de Saltillo se han detectado como una importante fuente de contaminación del aire
    Las ladrilleras que se concentran al norte de Saltillo se han detectado como una importante fuente de contaminación del aire FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Lorenzo Córdova, expresidente del INE, presentó ‘La democracia no se construyó en un día’ en el Centro Cultural Vito Alessio Robles.
    Lorenzo Córdova, expresidente del INE, presentó ‘La democracia no se construyó en un día’ en el Centro Cultural Vito Alessio Robles. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Díaz González presentó su informe ante los integrantes del Cabildo.
    Díaz González presentó su informe ante los integrantes del Cabildo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!El pasado 5 de diciembre, Edgar, el niño acordeonista sorprendió al cantante y a su público al interpretar de manera impecable algunos de los éxitos de Bobby Pulido.
    El pasado 5 de diciembre, Edgar, el niño acordeonista sorprendió al cantante y a su público al interpretar de manera impecable algunos de los éxitos de Bobby Pulido. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Inaugura Galilea Montijo restaurante en Saltillo.
    Inaugura Galilea Montijo restaurante en Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Inaugura Galilea Montijo restaurante en Saltillo.
    Inaugura Galilea Montijo restaurante en Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Entronizan réplica de la Tilma de la Virgen de Guadalupe.
    Entronizan réplica de la Tilma de la Virgen de Guadalupe. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!El fiscal Federico Fernández presenta informe de resultados ante el Congreso.
    El fiscal Federico Fernández presenta informe de resultados ante el Congreso. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Acude Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, a comparecencia en Saltillo.
    Acude Tania Flores, exalcaldesa de Múzquiz, a comparecencia en Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, se reunió con líderes morenistas de la localidad.
    Luisa María Alcalde, dirigente de Morena, se reunió con líderes morenistas de la localidad. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Saltillenses acudieron al centro de la ciudad para hacer las últimas compras navideñas.
    Saltillenses acudieron al centro de la ciudad para hacer las últimas compras navideñas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Santa Claus estuvo presente en el Centro Histórico de Saltillo.
    Santa Claus estuvo presente en el Centro Histórico de Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Desde temprana hora del 24 de diciembre la gente acudió a hacer las últimas compras navideñas.
    Desde temprana hora del 24 de diciembre la gente acudió a hacer las últimas compras navideñas. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!El rodeo se sigue haciendo presente el último mes de año.
    El rodeo se sigue haciendo presente el último mes de año. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!El frío de la temporada impacta más a las colonias de la periferia.
    El frío de la temporada impacta más a las colonias de la periferia. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Compradores comenzaron a optar por cortes de res y cerdo ante la falta de pavo en algunos establecimientos.
    Compradores comenzaron a optar por cortes de res y cerdo ante la falta de pavo en algunos establecimientos. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Secetario estatales acudieron al Congreso del Estado para presentar resultados del segundo año de administración.
    Secetario estatales acudieron al Congreso del Estado para presentar resultados del segundo año de administración. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Trabajadores realizan reparación de luminarias en el Centro Histórico.
    Trabajadores realizan reparación de luminarias en el Centro Histórico. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Vanguardia tuvo una entrevista exclusiva con el gobernador Manolo Jiménez, quien habló de los retos que traerá el 2026.
    Vanguardia tuvo una entrevista exclusiva con el gobernador Manolo Jiménez, quien habló de los retos que traerá el 2026. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Ciudadanos organizados presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma que permite a vecinos ser parte de las decisiones.
    Ciudadanos organizados presentaron ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma que permite a vecinos ser parte de las decisiones. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!La Taberna el Cerdo de Babel fue el lugar en el que se realizó una exposición como homenaje póstumo al artista saltillense Geroca.
    La Taberna el Cerdo de Babel fue el lugar en el que se realizó una exposición como homenaje póstumo al artista saltillense Geroca. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Armando Castilla, CEO de Vanguardia, dio unas palabras a jóvenes creativos en Etiqus Summit 2025.
    Armando Castilla, CEO de Vanguardia, dio unas palabras a jóvenes creativos en Etiqus Summit 2025. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!Durante Etiqus Summit 2025, Juan Carlos Guerra, compartió experiencias con jóvenes diseñadores.
    Durante Etiqus Summit 2025, Juan Carlos Guerra, compartió experiencias con jóvenes diseñadores. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
  • $!La voz de Alicia Villarreal hizo vibrar a Saltillo.
    La voz de Alicia Villarreal hizo vibrar a Saltillo. FOTO: VANGUARDIA/ARCHIVO
