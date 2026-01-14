‘Fue una arbitrariedad judicial’: Arturo Reveles, presidente de Canacintra Sureste sobre caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA

Saltillo
/ 14 enero 2026
    ‘Fue una arbitrariedad judicial’: Arturo Reveles, presidente de Canacintra Sureste sobre caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA
    Arturo Reveles, presidente de Canacintra Sureste Coahuila. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ

El líder empresarial advierte que el uso excesivo de la fuerza en la detención del director de este periódico deja a la ciudadanía en un estado de indefensión

Tras la liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA, diversos sectores han calificado su detención como un atentado contra la libertad de expresión. Arturo Reveles, presidente de Canacintra Sureste Coahuila, se sumó a las críticas contra el proceso ejecutado en Nuevo León.

El líder empresarial manifestó su rechazo total a la forma en que se llevó a cabo el operativo el pasado viernes.

“Estamos totalmente en contra de la situación de cómo fue la detención, que se utilizó un aparato de agentes en un número grande”, señaló respecto al caso fabricado en contra del Director General.

Reveles criticó que el despliegue policial fuera excesivo para un caso que originalmente era una controversia mercantil. “Se utilizó un número grande, como si Armando fuera un criminal como tal”, expresó el titular de la cámara empresarial.

Para el representante de Canacintra, este hecho sienta un precedente preocupante para el sector productivo y la sociedad civil. “Creo que los ciudadanos estamos expuestos a cualquier situación de índole judicial donde tengamos algún conflicto con otro empresario o autoridad”, advirtió el empresario.

Reveles enfatizó que la actuación de la fiscalía y el ministerio público genera incertidumbre jurídica en la región. “Ante la autoridad pues estamos en un estado hasta cierto punto de indefensión. Lo que le pasó a Armando le puede pasar a cualquier ciudadano o empresario”, puntualizó.

Asimismo, destacó que la comunidad empresarial busca garantías legales para operar sin temor a represalias. “Buscamos vivir en un estado de derecho donde realmente la justicia nos pueda proteger de situaciones donde puedan generarse intereses de contrapartes no bien intencionados”, afirmó.

Respecto a la confianza en el sistema de justicia, Reveles señaló que existen deficiencias graves en la preparación de los juzgadores. “Hay jueces que llegaron sin la experiencia debida a ocupar posiciones trascendentales en la vida de los ciudadanos mexicanos”, comentó durante la entrevista.

Finalmente, el líder de los industriales llamó a la ciudadanía a no guardar silencio ante posibles abusos de poder. “Hay que alzar la voz para evidenciar este tipo de actuaciones y pedir a la autoridad que esto no vuelva a ocurrir”, concluyó.

EL DATO

El Director General de Vanguardia, Armando Castilla Galindo, fue liberado la tarde del sábado 10 de enero después de que el juez de Control, Luis Eduardo Hernández Meza, decidiera no vincularlo a proceso por el presunto delito de fraude.

La decisión del juez se dio al no existir ningún dato de prueba que sustentara la acusación, pues la Fiscalía de Nuevo León no recabó ninguna evidencia que pudiera respaldar la acusación.

En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de esta red; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas de personas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

Temas


Justicia
A20
Caso Vanguardia

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

