$!‘Fue una arbitrariedad judicial’: Arturo Reveles, presidente de Canacintra Sureste sobre caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA

Tras la liberación de Armando Castilla Galindo, director de VANGUARDIA, diversos sectores han calificado su detención como un atentado contra la libertad de expresión. Arturo Reveles, presidente de Canacintra Sureste Coahuila, se sumó a las críticas contra el proceso ejecutado en Nuevo León. El líder empresarial manifestó su rechazo total a la forma en que se llevó a cabo el operativo el pasado viernes. "Estamos totalmente en contra de la situación de cómo fue la detención, que se utilizó un aparato de agentes en un número grande", señaló respecto al caso fabricado en contra del Director General. Reveles criticó que el despliegue policial fuera excesivo para un caso que originalmente era una controversia mercantil. "Se utilizó un número grande, como si Armando fuera un criminal como tal", expresó el titular de la cámara empresarial.

Para el representante de Canacintra, este hecho sienta un precedente preocupante para el sector productivo y la sociedad civil. "Creo que los ciudadanos estamos expuestos a cualquier situación de índole judicial donde tengamos algún conflicto con otro empresario o autoridad", advirtió el empresario. Reveles enfatizó que la actuación de la fiscalía y el ministerio público genera incertidumbre jurídica en la región. "Ante la autoridad pues estamos en un estado hasta cierto punto de indefensión. Lo que le pasó a Armando le puede pasar a cualquier ciudadano o empresario", puntualizó. Asimismo, destacó que la comunidad empresarial busca garantías legales para operar sin temor a represalias. "Buscamos vivir en un estado de derecho donde realmente la justicia nos pueda proteger de situaciones donde puedan generarse intereses de contrapartes no bien intencionados", afirmó. Respecto a la confianza en el sistema de justicia, Reveles señaló que existen deficiencias graves en la preparación de los juzgadores. "Hay jueces que llegaron sin la experiencia debida a ocupar posiciones trascendentales en la vida de los ciudadanos mexicanos", comentó durante la entrevista. Finalmente, el líder de los industriales llamó a la ciudadanía a no guardar silencio ante posibles abusos de poder. "Hay que alzar la voz para evidenciar este tipo de actuaciones y pedir a la autoridad que esto no vuelva a ocurrir", concluyó.