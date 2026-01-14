‘Es mi amigo, es una persona íntegra’: Enrique Martínez y Morales sobre caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA

Sarah Estrada
por Sarah Estrada

El titular de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila expresó su solidaridad con Armando Castilla y confió en que el caso se aclare, tras su detención y liberación en Nuevo León.

Saltillo
/ 14 enero 2026
El secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, Enrique Martínez y Morales, se pronunció sobre el caso de Armando Castilla, director de VANGUARDIA, quien fue detenido y posteriormente liberado en Nuevo León, luego de que un juez determinara no vincularlo a proceso al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la acusación en su contra.

El funcionario lamentó lo ocurrido y expresó su respaldo personal hacia Castilla, a quien dijo conocer desde hace varios años. “Lamento mucho la situación. Armando es amigo mío, lo conozco de hace muchos años y es una persona íntegra. Ya hablé con él y le mostré mi solidaridad”, dijo.

El caso ha generado atención pública luego de que en diversos medios se documentara que la detención se sustentó en supuestos testimonios que no lograron acreditarse ante un juez, lo que derivó en su liberación inmediata y en señalamientos de que se trató de un expediente fabricado. Martínez y Morales dijo confiar en que el proceso permita esclarecer los hechos. “Ojalá todo se aclare y que salga a la luz pública todo como está saliendo”.

Al ser cuestionado sobre el riesgo de que cualquier persona pueda enfrentar una situación similar a partir de testimonios no comprobados, el secretario consideró que se trata de un hecho lamentable ocurrido en otra entidad y marcó una diferencia con el funcionamiento de las instituciones en Coahuila.

“Es algo muy lamentable que sucedió en el estado de Nuevo León. Afortunadamente aquí en Coahuila nuestra fiscalía es distinta, es una fiscalía responsable, que da resultados”, afirmó.

Agregó que, de acuerdo con información reciente de la Fiscalía General del Estado, en Coahuila existe una atención expedita en casos de alto impacto. “Ayer nos decía el propio fiscal en Torreón que prácticamente todos los homicidios, incluso los feminicidios, están resueltos. Hay una intervención muy profesional”, concluyó.


En esta ocasión exponemos el caso de una persona de Vanguardia que fue víctima de estared; sin embargo, nuestro fin es poner luz en una situación que viven a diario decenas depersonas y cuyas voces, lamentablemente, todavía no han sido escuchadas.

¿Conoces a alguien que haya vivido algo similar? Cuéntanos en este post.

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

