$!‘Es mi amigo, es una persona íntegra’: Enrique Martínez y Morales sobre caso fabricado contra Armando Castilla, director de VANGUARDIA

El secretario de Inclusión y Desarrollo Social en Coahuila, Enrique Martínez y Morales, se pronunció sobre el caso de Armando Castilla, director de VANGUARDIA, quien fue detenido y posteriormente liberado en Nuevo León, luego de que un juez determinara no vincularlo a proceso al considerar que no existían elementos suficientes para sostener la acusación en su contra.

El funcionario lamentó lo ocurrido y expresó su respaldo personal hacia Castilla, a quien dijo conocer desde hace varios años. “Lamento mucho la situación. Armando es amigo mío, lo conozco de hace muchos años y es una persona íntegra. Ya hablé con él y le mostré mi solidaridad”, dijo.

El caso ha generado atención pública luego de que en diversos medios se documentara que la detención se sustentó en supuestos testimonios que no lograron acreditarse ante un juez, lo que derivó en su liberación inmediata y en señalamientos de que se trató de un expediente fabricado. Martínez y Morales dijo confiar en que el proceso permita esclarecer los hechos. “Ojalá todo se aclare y que salga a la luz pública todo como está saliendo”.