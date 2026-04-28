Fuego arrasa con vivienda en Saltillo 2000; rescatan a dos conejos con quemaduras

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Saltillo
/ 28 abril 2026
    Fuego arrasa con vivienda en Saltillo 2000; rescatan a dos conejos con quemaduras
    Durante la atención del siniestro, los vulcanos ingresaron al domicilio afectado para controlar las llamas que se habían extendido por áreas como sala, cocina y comedor, evitando su propagación a casas contiguas. ULISES MARTÍNEZ

Autoridades informaron que una de las líneas de investigación preliminar apunta a que el incendio pudo haberse originado en un altar dentro del domicilio

Dos conejos con quemaduras, además de la sala, cocina, comedor y casi la totalidad de una casa incendiada, es lo que atendió el personal del cuerpo de bomberos la tarde de este martes.

Personal de bomberos acudió al domicilio ubicado en Casa de Cultura, en la colonia Saltillo 2000, donde se reportaba un incendio al interior del inmueble, desconociéndose si había personas en el interior.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-rescatan-a-burrito-que-cayo-en-fosa-sanitaria-en-el-ejido-guadalupe-victoria-ID20329100
$!Vecinos de la colonia Saltillo 2000 alertaron a los cuerpos de emergencia tras percatarse del incendio, lo que permitió una rápida movilización de los bomberos hacia el domicilio ubicado en Casa de Cultura.
Vecinos de la colonia Saltillo 2000 alertaron a los cuerpos de emergencia tras percatarse del incendio, lo que permitió una rápida movilización de los bomberos hacia el domicilio ubicado en Casa de Cultura. ULISES MARTÍNEZ

A la llegada al lugar, los vulcanos ingresaron al domicilio, donde el fuego ya se había extendido por toda la vivienda, coordinando las maniobras para sofocar el siniestro, viéndose afectada una jaula con dos conejos.

$!En el interior del inmueble se encontraba una jaula con dos conejos, los cuales resultaron con quemaduras debido a la intensidad del fuego.
En el interior del inmueble se encontraba una jaula con dos conejos, los cuales resultaron con quemaduras debido a la intensidad del fuego. ULISES MARTÍNEZ

Los animales resultaron con quemaduras, mientras que el inmueble presentó pérdidas materiales considerables. Aparentemente, el siniestro comenzó al incendiarse el altar, según los primeros reportes de las autoridades.

$!Elementos del cuerpo de bomberos trabajaron durante varios minutos para sofocar un incendio que consumió gran parte de una vivienda en la colonia Saltillo 2000, donde se reportaron pérdidas materiales significativas.
Elementos del cuerpo de bomberos trabajaron durante varios minutos para sofocar un incendio que consumió gran parte de una vivienda en la colonia Saltillo 2000, donde se reportaron pérdidas materiales significativas. ULISES MARTÍNEZ

Por fortuna, no hubo personas lesionadas, solo daños en el domicilio, al cual acudirá Protección Civil para determinar si existen condiciones de riesgo derivadas del fuego y establecer si la vivienda puede seguir siendo habitable.

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