Fuego arrasa con vivienda en Saltillo 2000; rescatan a dos conejos con quemaduras

Dos conejos con quemaduras, además de la sala, cocina, comedor y casi la totalidad de una casa incendiada, es lo que atendió el personal del cuerpo de bomberos la tarde de este martes.

Personal de bomberos acudió al domicilio ubicado en Casa de Cultura, en la colonia Saltillo 2000, donde se reportaba un incendio al interior del inmueble, desconociéndose si había personas en el interior.