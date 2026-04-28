Fuego arrasa con vivienda en Saltillo 2000; rescatan a dos conejos con quemaduras
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Autoridades informaron que una de las líneas de investigación preliminar apunta a que el incendio pudo haberse originado en un altar dentro del domicilio
Dos conejos con quemaduras, además de la sala, cocina, comedor y casi la totalidad de una casa incendiada, es lo que atendió el personal del cuerpo de bomberos la tarde de este martes.
Personal de bomberos acudió al domicilio ubicado en Casa de Cultura, en la colonia Saltillo 2000, donde se reportaba un incendio al interior del inmueble, desconociéndose si había personas en el interior.
A la llegada al lugar, los vulcanos ingresaron al domicilio, donde el fuego ya se había extendido por toda la vivienda, coordinando las maniobras para sofocar el siniestro, viéndose afectada una jaula con dos conejos.
Los animales resultaron con quemaduras, mientras que el inmueble presentó pérdidas materiales considerables. Aparentemente, el siniestro comenzó al incendiarse el altar, según los primeros reportes de las autoridades.
Por fortuna, no hubo personas lesionadas, solo daños en el domicilio, al cual acudirá Protección Civil para determinar si existen condiciones de riesgo derivadas del fuego y establecer si la vivienda puede seguir siendo habitable.