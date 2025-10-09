Fuerte choque deja a un hombre con fractura expuesta, en Saltillo

Saltillo
/ 9 octubre 2025
    Fuerte choque deja a un hombre con fractura expuesta, en Saltillo

El accidente se registró en el bulevar Nazario Ortiz Garza

Un fuerte accidente vial se registró la tarde de este jueves sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, dejando como saldo a un hombre con una fractura expuesta en la pierna, luego de que el vehículo que conducía se impactara contra una camioneta detenida por el tráfico.

El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Suzuki Swift descendía a gran velocidad del puente Rufino Tamayo. Debido al exceso de velocidad, no logró frenar a tiempo y terminó chocando por alcance contra una camioneta Honda CR-V, que se encontraba detenida.

TE PUEDE INTERESAR: Detienen a sujeto con armas de uso exclusivo del ejército en la carretera Saltillo-Zacatecas

Tras el impacto, los dos ocupantes del Swift resultaron lesionados, siendo el conductor quien presentó la lesión de mayor gravedad. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 2 del IMSS.

El accidente generó un importante congestionamiento vial, ya que dos de los tres carriles del bulevar quedaron bloqueados durante varios minutos. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para agilizar la circulación y, una vez que las unidades fueron retiradas con el apoyo de una grúa, la vialidad fue restablecida.

El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
No se vislumbra un panorama claro sobre un posible acuerdo para reactivar al gobierno.

Inicia Casa Blanca despidos masivos tras cierre de gobierno en EU

Los manifestantes tomaron el cruce de Hidalgo con la calle Juárez en la Zona Centro de la ciudad.

Toman padres de familia vialidad en Saltillo por posible cierre de kínder
A los personas les encantan los lácteos.

5 mitos sobre los lácteos que indignan a los expertos
Inseguridad, al acecho

Inseguridad, al acecho
true

Gana Nobel de La Paz, activista venezolana, María Corina Machado
La comunidad científica advierte que una tormenta solar extrema podría causar apagones masivos, fallas en satélites y colapsos de comunicación a nivel mundial.

Tormenta Solar Extrema... ¿Está el mundo preparado para resistirla?
El asesor de Donald Trump, y director de Comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, acusó al Comité Noruego del Nobel de anteponer “la política a la paz” por no entregárselo al mandatario norteamericano.

Acusa el asesor de Trump al Comité Noruego de anteponer ‘la política a la paz’ por no otorgarle el premio al mandatario estadounidense
true

¿Y el amparo?: ¡Kaputt (roto, acabado, destruido o inservible)!