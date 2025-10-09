Fuerte choque deja a un hombre con fractura expuesta, en Saltillo

Un fuerte accidente vial se registró la tarde de este jueves sobre el bulevar Nazario Ortiz Garza, dejando como saldo a un hombre con una fractura expuesta en la pierna, luego de que el vehículo que conducía se impactara contra una camioneta detenida por el tráfico.

El percance ocurrió alrededor de las 17:00 horas, cuando el conductor de un vehículo Suzuki Swift descendía a gran velocidad del puente Rufino Tamayo. Debido al exceso de velocidad, no logró frenar a tiempo y terminó chocando por alcance contra una camioneta Honda CR-V, que se encontraba detenida.

Tras el impacto, los dos ocupantes del Swift resultaron lesionados, siendo el conductor quien presentó la lesión de mayor gravedad. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 2 del IMSS.

El accidente generó un importante congestionamiento vial, ya que dos de los tres carriles del bulevar quedaron bloqueados durante varios minutos. Elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para agilizar la circulación y, una vez que las unidades fueron retiradas con el apoyo de una grúa, la vialidad fue restablecida.

El caso fue turnado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.