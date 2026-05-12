Fuga de combustible consume motocicleta de repartidor en Saltillo

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    Fuga de combustible consume motocicleta de repartidor en Saltillo
    De acuerdo con los primeros reportes, una posible fuga de combustible habría originado el incendio que destruyó la motocicleta sobre calles de la colonia Río Bravo. ULISES MARTÍNEZ

Compañeros del afectado acudieron al lugar para retirar la motocicleta siniestrada, señalando que la unidad presuntamente tenía tiempo sin recibir mantenimiento

Aparentemente, una fuga de combustible ocasionó que un joven terminara con su vehículo de trabajo calcinado la mañana de este martes en calles de la colonia Río Bravo, al exterior del Centro de Salud Mental en Saltillo.

José Manuel ¨N¨ había salido de la base de trabajo de la empresa PepsiCo, localizada sobre el bulevar Vito Alessio Robles, y apenas comenzaba su ruta de cobro cuando, en el cruce de las calles Juan O’Donojú y Francisco Enríquez, su motocicleta comenzó a incendiarse.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/vuelca-por-acelerado-en-el-libramiento-oft-remolcaba-plataforma-KA20646268
$!El trabajador resultó con quemaduras leves tras el incendio de la unidad, por lo que fue auxiliado en el lugar mientras sus compañeros acudían para brindarle apoyo.
El trabajador resultó con quemaduras leves tras el incendio de la unidad, por lo que fue auxiliado en el lugar mientras sus compañeros acudían para brindarle apoyo. ULISES MARTÍNEZ

El joven intentó apagar el fuego, pero no logró controlarlo, por lo que dio aviso al número de emergencias 911, solicitando apoyo del cuerpo de Bomberos, quienes arribaron en pocos minutos debido a la cercanía de la estación ubicada en la misma colonia.

Los vulcanos comenzaron las labores para controlar y sofocar las llamas hasta lograr extinguir por completo el incendio; sin embargo, la motocicleta terminó completamente calcinada.

$!Bomberos acudieron al cruce de Juan O’Donojú y Francisco Enríquez para controlar el incendio registrado en una motocicleta perteneciente a una empresa de reparto y cobranza.
Bomberos acudieron al cruce de Juan O’Donojú y Francisco Enríquez para controlar el incendio registrado en una motocicleta perteneciente a una empresa de reparto y cobranza. ULISES MARTÍNEZ

El joven presentó quemaduras leves. Al lugar acudieron compañeros de trabajo, quienes apoyaron en el retiro de la motocicleta para llevarla y mostrarla a sus superiores, señalando que la unidad tenía tiempo sin recibir mantenimiento.

Posteriormente, los bomberos se retiraron del sitio, al igual que el trabajador, quien abandonó el lugar a bordo de una camioneta de la empresa donde labora.

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