Fuga de combustible consume motocicleta de repartidor en Saltillo

Aparentemente, una fuga de combustible ocasionó que un joven terminara con su vehículo de trabajo calcinado la mañana de este martes en calles de la colonia Río Bravo, al exterior del Centro de Salud Mental en Saltillo. José Manuel ¨N¨ había salido de la base de trabajo de la empresa PepsiCo, localizada sobre el bulevar Vito Alessio Robles, y apenas comenzaba su ruta de cobro cuando, en el cruce de las calles Juan O’Donojú y Francisco Enríquez, su motocicleta comenzó a incendiarse.

El joven intentó apagar el fuego, pero no logró controlarlo, por lo que dio aviso al número de emergencias 911, solicitando apoyo del cuerpo de Bomberos, quienes arribaron en pocos minutos debido a la cercanía de la estación ubicada en la misma colonia. Los vulcanos comenzaron las labores para controlar y sofocar las llamas hasta lograr extinguir por completo el incendio; sin embargo, la motocicleta terminó completamente calcinada.

El joven presentó quemaduras leves. Al lugar acudieron compañeros de trabajo, quienes apoyaron en el retiro de la motocicleta para llevarla y mostrarla a sus superiores, señalando que la unidad tenía tiempo sin recibir mantenimiento. Posteriormente, los bomberos se retiraron del sitio, al igual que el trabajador, quien abandonó el lugar a bordo de una camioneta de la empresa donde labora.