Vuelca por acelerado en el libramiento OFT; remolcaba plataforma

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Saltillo
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    Vuelca por acelerado en el libramiento OFT; remolcaba plataforma
    De acuerdo con los primeros reportes, el conductor habría perdido el control del volante presuntamente por circular a exceso de velocidad mientras remolcaba una plataforma. ULISES MARTÍNEZ

La camioneta fue declarada pérdida total tras el accidente y posteriormente fue trasladada a un corralón de la ciudad

Una camioneta terminó volcada la tarde de este martes sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de las oficinas de gobierno, movilizando a personal de seguridad y cuerpos de emergencia del municipio de Arteaga.

Luis Hernández conducía una camioneta Mitsubishi, cuando perdió el control del volante presuntamente debido al exceso de velocidad. El vehículo salió del camino y terminó volcado sobre uno de sus costados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-muere-en-el-hospital-joven-motociclista-tras-brutal-choque-en-v-carranza-BA20645466
$!La camioneta fue declarada pérdida total por la aseguradora y posteriormente trasladada a un corralón mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes.
La camioneta fue declarada pérdida total por la aseguradora y posteriormente trasladada a un corralón mientras autoridades realizaban las diligencias correspondientes. ULISES MARTÍNEZ

La camioneta llevaba jalando un remolque al momento del accidente, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades estatales para atender la situación y resguardar la zona.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos del vecino municipio acudieron al lugar para valorar a los ocupantes de la camioneta.

Tras la revisión, se informó que tanto el conductor como su acompañante no presentaban lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

$!El accidente movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para atender a los ocupantes y resguardar la circulación vehicular.
El accidente movilizó a elementos de seguridad y cuerpos de emergencia, quienes acudieron al sitio para atender a los ocupantes y resguardar la circulación vehicular. ULISES MARTÍNEZ

Oficiales de la Policía Coahuila tomaron conocimiento de los hechos y realizaron labores de abanderamiento para evitar otro percance en la vialidad. Posteriormente, se ordenó el retiro de la camioneta, la cual fue declarada pérdida total por la aseguradora y trasladada a un corralón de la ciudad.

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