Vuelca por acelerado en el libramiento OFT; remolcaba plataforma

Una camioneta terminó volcada la tarde de este martes sobre el libramiento Óscar Flores Tapia, a la altura de las oficinas de gobierno, movilizando a personal de seguridad y cuerpos de emergencia del municipio de Arteaga. Luis Hernández conducía una camioneta Mitsubishi, cuando perdió el control del volante presuntamente debido al exceso de velocidad. El vehículo salió del camino y terminó volcado sobre uno de sus costados.

La camioneta llevaba jalando un remolque al momento del accidente, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades estatales para atender la situación y resguardar la zona. Paramédicos de Protección Civil y Bomberos del vecino municipio acudieron al lugar para valorar a los ocupantes de la camioneta. Tras la revisión, se informó que tanto el conductor como su acompañante no presentaban lesiones de consideración, por lo que no fue necesario trasladarlos a un hospital.

Oficiales de la Policía Coahuila tomaron conocimiento de los hechos y realizaron labores de abanderamiento para evitar otro percance en la vialidad. Posteriormente, se ordenó el retiro de la camioneta, la cual fue declarada pérdida total por la aseguradora y trasladada a un corralón de la ciudad.