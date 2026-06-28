Fútbol internacional, Los Mier en concierto y diversión sin límites: así se vive el FUTFEST Saltillo 2026

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    Fútbol internacional, Los Mier en concierto y diversión sin límites: así se vive el FUTFEST Saltillo 2026
    Los Mier pusieron a bailar a cientos de asistentes durante su presentación nocturna en el Biblioparque Norte. CORTESÍA

Conciertos y una amplia oferta de entretenimiento consolidan al evento como el punto de reunión favorito de las familias saltillenses

Con gradas repletas, música en vivo y la emoción del fútbol de clase mundial, el FUTFEST Saltillo 2026 demostró este fin de semana que la combinación de deporte y espectáculo sigue atrayendo a miles de visitantes al Biblioparque Norte.

Desde temprano, la pantalla gigante instalada en el recinto proyectó los choques entre Panamá e Inglaterra, Colombia y Portugal, y Argelia contra Austria, lo que mantuvo a los aficionados pendientes de cada jugada mientras compartían con amigos y familiares.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-roza-el-record-guinness-de-pases-de-futbol-destacan-impulso-al-deporte-KA21749829
$!Juegos mecánicos, gastronomía y activaciones complementan la oferta deportiva del festival.
Juegos mecánicos, gastronomía y activaciones complementan la oferta deportiva del festival. CORTESÍA

El presidente municipal, Javier Díaz González, recorrió las instalaciones y celebró la respuesta de la comunidad. “Cada fin de semana vivimos un gran ambiente de convivencia, donde el deporte y la música se unen para ofrecer actividades para todas las edades”, expresó el edil, quien subrayó que el festival se ha convertido en un referente de entretenimiento gratuito y seguro para los hogares saltillenses.

El cierre de la jornada corrió a cargo de Los Mier, quienes subieron al escenario principal para ofrecer un repertorio que hizo cantar y bailar a los presentes hasta entrada la noche. El concierto marcó el broche perfecto a una tarde en la que padres, hijos y abuelos compartieron desde la euforia de los goles hasta el ritmo de la música norteña.

$!Familias saltillenses vibran con los partidos internacionales proyectados en la pantalla gigante del FUTFEST Saltillo 2026 y los conciertos.
Familias saltillenses vibran con los partidos internacionales proyectados en la pantalla gigante del FUTFEST Saltillo 2026 y los conciertos. CORTESÍA

Más allá del balón y el micrófono, el Biblioparque Norte ofreció juegos mecánicos, zonas de fotografía temática, estaciones de videojuegos, activaciones interactivas, puestos gastronómicos y venta de recuerdos oficiales del evento. Los torneos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis también mantuvieron activa la agenda deportiva.

El FUTFEST Saltillo 2026 continuará hasta el 19 de julio con más transmisiones de partidos internacionales, conciertos sorpresa y actividades recreativas diseñadas para que las familias coahuilenses sigan disfrutando de este verano mundialista.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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