Glenda Valdez: la mujer que asesora decisiones de vida

En una ciudad como Saltillo, donde el crecimiento urbano avanza a gran velocidad, comprar o vender una propiedad se ha convertido en una de las decisiones más importantes para muchas familias. En ese proceso, Glenda Valdez Peña ha construido su camino como asesora inmobiliaria con una idea clara: su trabajo no se trata solo de cerrar operaciones, sino de acompañar decisiones de vida. Fundadora de la inmobiliaria 1655, Glenda entiende que detrás de cada propiedad hay historias personales, proyectos familiares y expectativas de futuro. Por eso, su manera de trabajar comienza mucho antes de mostrar una casa o un terreno. “Siempre tratamos de conocer a nuestros clientes más allá de que nos digan ‘quiero una casa’. Buscamos conectar con su historia, entender por qué están buscando cambiar de espacio o invertir”, explica.

Para ella, ese acercamiento es fundamental porque adquirir una propiedad suele estar ligado a momentos clave: el inicio de una vida en pareja, la llegada de hijos, una mudanza o incluso el cierre de una etapa familiar. En muchos casos, las decisiones inmobiliarias también están acompañadas de emociones intensas. Cuando una persona vende la casa en la que vivió durante años, por ejemplo, el valor sentimental puede pesar tanto como el valor económico. En esas situaciones, Glenda busca mantener un equilibrio entre empatía y claridad. Escuchar a los clientes es parte esencial del proceso, pero también lo es orientarlos para que tomen decisiones informadas. “Las propiedades tienen un valor de mercado, aunque para nosotros sentimentalmente puedan valer mucho más. Nuestro trabajo es asesorarlos para que puedan tomar la mejor decisión para su futuro”. Esa visión también influye en la forma en que guía a quienes buscan comprar. Antes de mostrar opciones, procura entender cuáles son las necesidades reales de cada persona: su estilo de vida, su presupuesto, su familia y sus planes a largo plazo.

La empatía es clave en este trabajo: escuchar, entender los procesos de las personas y respetar sus tiempos”. Glenda Valdez.

En una ciudad que crece como Saltillo, donde la oferta inmobiliaria se multiplica constantemente, considera que uno de los errores más comunes es dejarse llevar solo por la apariencia de una propiedad.

“Puede que una casa tenga una fachada espectacular, pero quizá no responde a lo que realmente necesitas”, explica. Por eso insiste en que el primer paso es hacer un ejercicio de conciencia sobre las necesidades y las posibilidades financieras reales. Parte de su trabajo consiste justamente en evitar decisiones impulsivas. A través de entrevistas, análisis de presupuesto y acompañamiento en trámites financieros, busca que cada cliente encuentre una opción que le brinde tranquilidad económica y estabilidad a largo plazo. Más allá del aspecto técnico, Glenda también ha encontrado en esta profesión una red de colaboración entre mujeres. Aunque el sector inmobiliario incluye tanto hombres como mujeres, asegura que gran parte de quienes lo integran en la ciudad son mujeres que han construido relaciones de apoyo y trabajo conjunto.

“Nos damos mucho la mano. Muchas veces una trae el cliente y otra la propiedad, y así hacemos equipo”, comenta. Para ella, una de las habilidades que las mujeres aportan al sector es la empatía. La capacidad de escuchar, comprender procesos personales y respetar los tiempos de cada cliente se ha convertido en una herramienta clave para construir relaciones de confianza. Detrás de su proyecto profesional también hay una motivación personal muy clara: su familia. Sus dos hijas fueron el impulso para emprender y construir un proyecto que, además de crecimiento profesional, le permitiera crear un patrimonio y dar ejemplo de perseverancia. Hoy reconoce que equilibrar la vida personal con una profesión que exige disponibilidad constante no sería posible sin el apoyo de su esposo y su familia. Entre agendas, visitas a propiedades y negociaciones, siempre busca mantener tiempo de calidad con sus hijas y transmitirles una idea importante: que perseguir los propios sueños también forma parte de la vida familiar.