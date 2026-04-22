El estado tiene todas las condiciones para arrancar el Proyecto Gas Coahuila, afirma Manolo Jiménez

TORREÓN, COAH.— El Proyecto Gas Coahuila para la extracción de gas natural en las cuencas de Sabinas y Burgos representa una oportunidad para detonar la economía regional y generar empleos, afirmó el gobernador Manolo Jiménez. Retomó la idea de que este plan podría convertirse en una alternativa ante el impacto que dejó la quiebra de Altos Hornos de México (AHMSA) en Monclova, donde se perdieron miles de empleos en las regiones Centro y Carbonífera.

Dijo que Coahuila cuenta con reservas importantes de gas natural, principalmente no convencional. Indicó que también se dispone de tecnología, agua tratada, conocimiento técnico e inversionistas interesados, además de coordinación con el Gobierno Federal. El mandatario explicó que actualmente México adquiere alrededor del 80 por ciento del gas que consume en Texas, donde se extrae a 3 kilómetros de la frontera con Coahuila, lo que impactaría en la cuestión económica. Agregó que esta iniciativa también representa una oportunidad para Petróleos Mexicanos (Pemex), al permitirle obtener ingresos y fortalecer su operación. Indicó que la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que, una vez concluidas las mesas técnicas y académicas, Coahuila es el mejor lugar para iniciar este tipo de proyectos.

Además, el estado reactivó dentro de la Secretaría de Economía un área específica para impulsar la extracción de gas natural y fortalecer la seguridad energética del país. Detalló que en esta estrategia participa personal con experiencia en el Clúster de Energía Coahuila, con la asesoría del exgobernador Rogelio Montemayor Seguy.

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