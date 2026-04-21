Escudo de las Américas y de Chihuahua

Mientras que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN), ha guardado silencio respecto a los dos estadounidenses fallecidos en un accidente automovilístico, la presidenta Claudia Sheinbaum desmintió la versión del fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, quien había asegurado que se trataba de dos instructores de la embajada de Estados Unidos.

De acuerdo con la Presidenta, los estadounidenses muertos eran agentes que estaban en una misión junto al Gobierno estatal.

“Estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia son. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente, entonces tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía para saber si se violó la Constitución y la ley de Seguridad Nacional”, declaró Sheinbaum.

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