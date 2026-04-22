Arrancarán este sábado las inscripciones para candidatos a diputados en Coahuila

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Coahuila
/ 22 abril 2026
    Arrancarán este sábado las inscripciones para candidatos a diputados en Coahuila
    El IEC afirma que en Coahuila prevalece un ambiente de tranquilidad para el próximo proceso electoral. OMAR SAUCEDO

El periodo de recepción de solicitudes abarca del 25 al 29 de abril

El Instituto Electoral de Coahuila se declaró listo para iniciar la etapa de inscripción de postulaciones de cara a la próxima jornada electoral.

El consejero presidente, Óscar Daniel Rodríguez Fuentes, informó que el periodo para la recepción de solicitudes se habilitará del 25 al 29 de abril, conforme al calendario establecido por el organismo.

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Detalló que, una vez concluida esta fase, el Consejo General contará con un lapso del 1 al 4 de mayo para revisar la documentación y determinar la procedencia de las postulaciones.

Subrayó que el 5 de mayo marca el inicio formal de las campañas, por lo que los tiempos operativos se mantienen ajustados a la normativa electoral vigente.

ENTORNO ESTABLE PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO

Rodríguez Fuentes destacó que, hasta el momento, en la entidad se mantiene un ambiente de tranquilidad, sin reportes de incidentes que comprometan la participación ciudadana.

Aseguró que las condiciones actuales permiten prever un desarrollo ordenado del proceso electoral, con garantías para el ejercicio democrático.

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