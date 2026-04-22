Coahuila: ‘Las madres buscando también están goleando’; marcha del 10 de mayo llama a la solidaridad de la afición

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Coahuila
/ 22 abril 2026
    Coahuila: ‘Las madres buscando también están goleando’; marcha del 10 de mayo llama a la solidaridad de la afición
    Madres buscadoras utilizaron elementos del futbol en la convocatoria para exigir justicia y mantener vigente la lucha por sus familiares desaparecidos. REDES SOCIALES

El colectivo de familiares buscadores Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila anunció la edición número 14 de la Marcha de la Dignidad Nacional, que reclama justicia y la localización de las personas desaparecidas en México cada 10 de mayo, ahora utilizando elementos relativos al Mundial de fútbol, que ha acaparado la conversación nacional en todos los ámbitos.

Aunque el colectivo realiza actividades espejo en diversas ciudades de Coahuila durante este día, la convocatoria fue emitida por el colectivo coahuilense para la marcha que se realizará en las calles de la Ciudad de México, donde también participan.

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En esta ocasión, la publicidad de la marcha retomó elementos del Mundial, como una madre buscadora alzando una copa y un lema que manifiesta: “Las madres buscando también están goleando”.

Además, en la convocatoria de la marcha, las madres también implementaron en esta edición el lema “¡Las madres llegaremos a la final!”, como un elemento retomado del futbol, pero haciendo referencia al lema “Hasta encontrarlos”.

“Este 10 de mayo no hay nada que festejar, porque las madres de México estamos jugando el encuentro más difícil: la justicia”, dice la convocatoria.

“Entendemos que el partido final es la verdad, y entendemos que el único trofeo es que nuestros hijos e hijas regresen a casa. Por eso, hacemos un llamado urgente para que la afición se una a nuestro equipo. Necesitamos su aliento en las calles para ganar este marcador contra el olvido”, expresan.

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La marcha será el próximo 10 de mayo a las 10:00 a. m., partiendo del Monumento a la Madre y llegando hasta el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, donde habrá representación de Fuundec-M, que, junto con la organización Fray Juan de Larios, ha documentado al menos 500 casos de desaparición sin justicia en Coahuila.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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