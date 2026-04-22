Coahuila: ‘Las madres buscando también están goleando’; marcha del 10 de mayo llama a la solidaridad de la afición

El colectivo de familiares buscadores Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila anunció la edición número 14 de la Marcha de la Dignidad Nacional, que reclama justicia y la localización de las personas desaparecidas en México cada 10 de mayo, ahora utilizando elementos relativos al Mundial de fútbol, que ha acaparado la conversación nacional en todos los ámbitos. Aunque el colectivo realiza actividades espejo en diversas ciudades de Coahuila durante este día, la convocatoria fue emitida por el colectivo coahuilense para la marcha que se realizará en las calles de la Ciudad de México, donde también participan.

En esta ocasión, la publicidad de la marcha retomó elementos del Mundial, como una madre buscadora alzando una copa y un lema que manifiesta: “Las madres buscando también están goleando”. Además, en la convocatoria de la marcha, las madres también implementaron en esta edición el lema “¡Las madres llegaremos a la final!”, como un elemento retomado del futbol, pero haciendo referencia al lema “Hasta encontrarlos”. “Este 10 de mayo no hay nada que festejar, porque las madres de México estamos jugando el encuentro más difícil: la justicia”, dice la convocatoria. “Entendemos que el partido final es la verdad, y entendemos que el único trofeo es que nuestros hijos e hijas regresen a casa. Por eso, hacemos un llamado urgente para que la afición se una a nuestro equipo. Necesitamos su aliento en las calles para ganar este marcador contra el olvido”, expresan.

La marcha será el próximo 10 de mayo a las 10:00 a. m., partiendo del Monumento a la Madre y llegando hasta el Ángel de la Independencia de la Ciudad de México, donde habrá representación de Fuundec-M, que, junto con la organización Fray Juan de Larios, ha documentado al menos 500 casos de desaparición sin justicia en Coahuila.

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