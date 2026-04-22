Rehabilitan pavimento en la Avenida Universidad, en Saltillo

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Saltillo
/ 22 abril 2026
    Rehabilitan pavimento en la Avenida Universidad, en Saltillo

Se utiliza la técnica de ‘slurry’, un método moderno, rápido y duradero para mejorar el pavimento

El Gobierno Municipal de Saltillo, encabezado por el alcalde Javier Díaz González, avanza en el fortalecimiento de la infraestructura vial con trabajos de rehabilitación en la avenida Universidad, donde se aplica la técnica de “slurry”, un método moderno que mejora el estado del pavimento de forma rápida y duradera.

Estas acciones se realizan con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, mediante el uso de maquinaria especializada que permite una distribución uniforme del material, optimizando los tiempos de trabajo y reduciendo las afectaciones a la circulación en aproximadamente 400 metros lineales intervenidos en esta primera etapa.

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La técnica de “slurry” consiste en la aplicación de una mezcla asfáltica que sella la superficie, corrige imperfecciones y prolonga la vida útil del pavimento, lo que contribuye a mejorar la seguridad vial y la calidad de la carpeta asfáltica.

El alcalde destacó que este tipo de mantenimiento preventivo es clave para conservar en buen estado las vialidades, evitar daños mayores y disminuir costos a largo plazo.

LABORES DE LIMPIEZA

En paralelo, el municipio desplegó acciones de mejoramiento urbano en el centro de la ciudad. Cuadrillas de la Dirección de Distrito Centro y del programa “Aquí Andamos” realizaron labores de limpieza profunda y rehabilitación en el emblemático Callejón del Beso y sus alrededores, con el objetivo de fortalecer la identidad local y el tejido social.

El director de Distrito Centro, Roberto Rojas Oyervides, informó que por instrucciones del alcalde se llevaron a cabo trabajos de eliminación de grafiti no autorizado, limpieza integral y recorridos de vigilancia por parte de la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Asimismo, adelantó que en esta zona, ubicada sobre la calle Mariano Abasolo, se instalarán cámaras del sistema C2 con reconocimiento facial para reforzar la seguridad de habitantes y visitantes.

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Como parte de las acciones para mantener espacios públicos en óptimas condiciones, el Gobierno Municipal también intensificó las labores de limpieza y mantenimiento en el lago de la Alameda Zaragoza, así como en las plazas públicas San Francisco, Ateneo y Coahuila.

Con estas acciones, la administración municipal busca mejorar la movilidad, fortalecer la seguridad y ofrecer entornos más limpios y ordenados para la ciudadanía.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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